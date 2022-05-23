800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 800 yıllık Zazadın Han'ın bahçesinde bir otomobil sürücüsü ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı. O anlar hanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Selçuklu ilçesindeki 800 yıllık Zazadın Hanı bahçesine dün akşam saatlerinde otomobiliyle gelen kimliği belirsiz sürücü, ziyaretçilerin de bulunduğu alanda drift yaptı. Sürücü, driftin ardından bölgeden uzaklaşırken o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-23 15:25:39



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