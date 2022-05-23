Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞOFÖR İLE 6 ÖĞRENCİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Niğde´deki otobüs kazasının ardından Konya´ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül´ün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde, 6 öğrencinin ise Konya Şehir Hastanesi´nde tedavileri sürüyor. (DHA)

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-23 15:52:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.