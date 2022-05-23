Konyaspor, Bruno Paz’ı transfer etti

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Konyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilk transferini gerçekleştiren yeşilbeyazlı ekip, 24 yaşındaki Bruno Paz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sporting Lizbon altyapısından çıkan Paz, 20212022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımına 2 gol, 2 asistle katkı sağladı.

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