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Bruno Paz Konyaspor'da

DHA

Bruno Paz Konyaspor'da


Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon alt yapısında yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İttifak Holding Konyaspor, Sporting Lizbon alt yapısında yetişen Bruno Paz ile 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, Konyaspor yöneticisi Süleyman Oğuz katıldı. 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçiren Paz, bonservis bedeli ödenmeden Konyaspor'un kadrosuna dahil edildi.
Geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada forma giyen Paz, takımı adına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-05-23 16:47:56

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