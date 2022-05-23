KTO Karatay Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinde rekor kırdı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları çerçevesinde Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi büyük bir başarıya imza atarak kendi rekorunu kırdı.

TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 yılı ikinci dönem bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri 2209 A/B Programları çerçevesinde yaptıkları projeler ile büyük bir başarıya imza atarak kendi rekorunu kırdı. TÜBİTAK’ın üniversite öğrencileri için açtığı projeye başvuran KTO Karataylı öğrenciler, bilimsel anlamda büyük bir başarı elde etti. KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı projelerden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden 16, Tıp Fakültesi’nden 1 ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 1 olmak üzere toplam 18 proje destek almaya hak kazandı. Toplam 18 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan KTO Karatay Üniversitesi, öğrenci başına düşen proje kabul oranına göre Konya’da 2. sırada, Türkiye geneli vakıf üniversiteleri arasında 11. sırada ve Türkiye geneli 180 üniversite arasında 33. sırada yer alarak büyük bir başarı yakaladı.



“Akademisyen ve öğrencilerimizin projelerini her daim destekliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Üniversite olarak TÜBİTAK projelerini oldukça önemsiyor, akademisyen ve öğrencilerimizin proje başvurularını destekliyoruz. Üniversitemiz, TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 yılı ikinci dönem sonuçlarına göre 18 proje kabulüyle kendi rekorunu kırmıştır. Bu başarının ortaya çıkmasında büyük gayretleri olan öğrencilerimizi, akademik danışmanlarımızı, TEKNOFEST organizasyon ekibini ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.