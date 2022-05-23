20. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Uluslararası Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali” başladı. Sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri, Yeşilçam emektarları ve kısa film yapımcılarını öğrencilerle buluşturacak olan festival, 26 Mayıs’ta sona erecek.

2326 Mayıs tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi ve Çatalhöyük Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek ‘20. Uluslararası Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali’nde pek çok gösterim ve söyleşi sinemaseverleri bekliyor. Belgesel, kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki filmlerin yarışacağı Kısaca, Türkiye’nin en köklü öğrenci filmleri festivallerinden biri olarak gösteriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu festival, yönetmenliğini Osman Aday’ın yaptığı Sonsuz Komşu belgeseliyle açıldı. Festivalin ilk günü yönetmenliğini Gökhan Evecen’in yaptığı "Pandemik Akademi" belgeseli özel gösterimi ve yönetmenliğini Hakan Aytekin’in yaptığı "Enstantane" belgeseli özel gösterimi yapıldı. Festival çerçevesinde Coşkun Aral, Aydın Bağardı ve Mehmet Ulay’a “onur ve emek” ödülü takdim edilecek. Festival, bu yıl yine pek çok ünlü ismin söyleşisine ev sahipliği yapacak. İsmail Hakkı, Güneş Zavrak, Ufuk Kaplan, Omid Shams, Coşkun Aral, Buse Yıldırım, Duygu Yılmazer, Emrah Çakmak, Aydın Bağardı, Ceren Uysal, Elif Tümen, Mehmet Ulay, Mutlu Ulusoy, Nilüfer Açıkalın ve Alper Sarıkaya, tecrübelerini festival izleyicileriyle paylaşacak. Öte yandan, Selçuk Kıray, Gürkan Emekçi ve Mehmet Koştumoğlu festivale özel atölyelerini gerçekleştirecek.

İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Kısaca, jürisinde yer alan akademisyenler ve sinema emekçilerinin oylarıyla dereceye giren filmlere ödül takdimiyle sona erecek. Festival boyunca Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi ve Çatalhöyük Sinema Salonu’nda pek çok yapımın ücretsiz gösterimi gerçekleştirilecek. Festival hakkında detaylı bilgiler, Kısaca’nın sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

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