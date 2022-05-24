Şampiyon motosikletçinin öldürülmeden önce elemanını darbetmesi kamerada



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)TÜRKİYE Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu Mustafa Adım'ı (43), gittiği çorbacıda tabancayla vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) tutuklandı. Adım'ın, öldürülmeden önce işlettiği eğlence mekanında çalışan Sivridağ'ı darbettiği anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım´ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp, patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf Sivridağ da yakalanarak gözaltına alındı. Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olduğu öğrenildi. Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Mustafa Adım'ın öldürülmeden önce Yusuf Sivridağ'ı kendi iş yerinde darbettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adım'ın, Sivridağ'ın yüzüne yumruk ve tekme attığı daha sonra yakasından tutarak mekan dışına çıkardığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-05-24 14:51:32



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