Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Bozkır ilçesi ile Antalya’nın Akseki ilçesi arasında bulunan Antik Roma Dönemi’nden kalma Isauria Yolu’nu turizme kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antik Roma Dönemi’nden kalma gerçek bir tarihi yol olan Isauria Yolu’nun tanıtımı için kamplı yürüyüş organizasyonu gerçekleştirildi. Bölgenin tanıtımının yapılması ve turizm faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye genelinden katılım sağlanarak gerçekleştirilen organizasyonda turizm mihmandarları ve profesyonel dağcılar 4 günlük dağ yürüyüşü yaptılar. 174 kilometrelik tarihi yolun 76 kilometrelik etabında düzenlenen organizasyonla ilgili düşüncelerini aktaran Ali Ziya Yalçınkaya, “Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan 300 katılımcıyla birlikte oldukça zorlu, bir o kadar da keyifli bir organizasyon oldu. Desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi. İzmir’den katılım sağlayan Nilgün Çimen de, “45 yıldır takip ettiğim bir rotaydı burası. Beni asıl çeken enerjisi. Çok esrarengiz, çok mistik, doğayla iç içe bir yerdeyiz. Doyasıya yaşayacağımı düşündüğüm için bu fırsatı değerlendirip katıldım” diye konuştu. Yürüyüşe Kayseri’den katılan Mustafa Kılıçarslan, “Çok harika bir memleketimiz var, vatanımız var. Tarihi dokuların içinde yürüdük. Biraz yorucu oldu ama cennet gibi bir vatanımız var. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konya’nın Bozkır ilçesi ile Antalya’nın Akseki ilçesi arasında bulunan Isauria Yolu, taş döşemeli yolları, yol üzerinde bulunan sarnıçları, han kalıntıları, kuyuları ve kemerleriyle Türkiye’nin yeni trekking rotalarından biri olma özelliğini taşıyor. Toplamda 174 km uzunlukta olan Isauria Yürüyüş Yolu’nun kalan bölümünün parkur düzenleme çalışmaları devam ediyor.

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