Beyşehirli gazilerden “şehit ve gazilik” konferansı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan gaziler “şehit ve gazi” konulu konferansta İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda genç nesillerin şehitlik ve gaziliğin kutsallığını ve önemini anlamalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın ile Beyşehirli gaziler Ömer Faruk Zavrak ve Adil Gökçen salonu dolduran öğrencilere şehit ve gazilik kavramını anlattı. Gazi Ahmet Taşkın, konferansta genel merkezi Ankara’da olan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin tarihçesi hakkında bilgiler verirken, 18 Haziran 1983 tarihinde kurulduğunu anımsattı, Türkiye’de 53 şubesi ve 35 temsilciliği bulunduğunu kaydetti.

Taşkın, vatan topraklarında bugün barış içerisinde yaşanılıyorsa bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğunu anlatırken, “Bu coğrafya her zaman değişik odakların ilgilendiği ve karıştırmak istediği bir coğrafya olmuştur. Bin yıldır bu vatan topraklarındayız. Bunu gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Bu değerlerin yaşaması ve iyi bilinmesi gerekiyor” dedi. Beyşehirli gaziler, konferansta kendilerine gazi unvanı verilen askerlik anılarını da paylaşırken, öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.

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