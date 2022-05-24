3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)NİĞDE´deki otobüs kazasının ardından Konya´ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül´ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Adana´daki AK Parti Gençlik Kolları´nın düzenlediği gençlik etkinliğinden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde´de şarampole devrilmesi sonucu 3 öğrencinin öldüğü kazada, yaralanan 41 kişiden, Konya´ya sevk edilen ve Konya Şehir Hastanesi´nde bulunan 6 öğrenciden 1´i taburcu edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedavisi devam eden otobüs sürücüsü Hasan Akgül´ün ise durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aynı hastaneye Niğde´den de 4 yaralı öğrencinin sevk edildiği öğrenildi. Böylelikle kentteki tedavileri devam eden yaralı sayısı 10 oldu.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-05-24 16:49:28
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