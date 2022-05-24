Yenidoğan hayvanlarda enfeksiyona bağlı kayıplar azaltılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenidoğan hayvanlarda enfeksiyona bağlı kayıplar azaltılacak

İHA

Yenidoğan hayvanlarda enfeksiyona bağlı kayıplar azaltılacak

Selçuk Üniversitesi, yürütücülüğünü üstlendiği projeyle hayvanlarda görülen “Escherichia coli” bakterisi tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direncin artmasına bağlı olarak alternatif bir ürün geliştirecek. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli, geliştirilecek ürünle yenidoğan dahil büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda bakteriden kaynaklı enfeksiyon hastalıkları ve ölümlerinin azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.
Proje yürütücüsü, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli yaptığı açıklamada Türkiye’den “Çeşitli Hayvan Türlerinden Escherichia coli Bakteriyofajlarının İzolasyonu, Moleküler Karakterizasyonu ve Bakteriyofaj Etkinliklerinin Belirlenmesi” adlı ArGe projesinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenmeye hak kazandığını söyledi. Proje ekibinde Selçuk Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü ve İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsünden 8 ana araştırmacı ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yer aldığını ifade eden Hadimli, “Escherichia coli” bakterisinin özellikle yenidoğan süt ineği, koyun, keçi ve kanatlılarda ciddi enfeksiyon hastalıklarına sebebiyet verdiğini; yüksek ölüm oranlarına sahip olduğunu aktardı.

“Escherichia coli’ye karşı bakteriyofaj etkinliğini deneyeceğiz”
Hadimli, bakteriyofajın bakteri tüketen virüs anlamına geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Ülkemizde Escherichia coli bakterisinden kaynaklı buzağı ölümlerinin, farklı araştırmacıların yaptığı sonuçlara göre son yıllarda yaklaşık yüzde 11 ile 25 arasında değiştiği belirtiliyor. Çok büyük bir rakam. Dolayısıyla literatüre göre bunun yüzde 5 olması gerekiyor. Çalışmamızı, literatürde belirtilen ölüm oranlarına çekebilirsek başarıya ulaşmış olacağız. Bakteriyofaj tedavisi, 1900’lü yıllarda İkinci Dünya Savaşı’na kadar dünyada yaygın olarak kullanılmaktaydı. Antibiyotiğin keşfi, bakteriyofajların ikinci plana atılmasına sebep oldu. Araştırmacılar, antibiyotik dirençliliğin ülkemizde ve dünyada tedavi edici özelliğinin ciddi bir problem oluşturması nedeniyle bakteriyofaj tedaviye tekrar yöneldi. Bakteriyofajın kullanılacak canlılarda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Tümüyle doğa dostudur ve çevreye kirlilik vermemektedir. Üretimi de çok kolaydır. Bugün vaka bazlı problemlerde bile bakteriyofaj tedavisi kullanılmaktadır. Biz bu projede sadece ‘Escherichia coli’ bakterisine karşı bakteriyofaj etkinliğini deneyeceğiz.”

“Ekonomik kayıpların önüne geçmek istiyoruz”
Projeye Mart 2022’de başladıklarını anlatan Prof. Dr. Hadimli, “Projedeki amacımız; Türkiye’yi kapsayacak şekilde 5 farklı bölgeden örnekleme yaparak Escherichia coli’nin sebep olduğu enfeksiyonları tümüyle yansıtmak. Aldığımız örneklerden izole edeceğimiz bakteriyofajların kokteylini hazırlamak ve bu kokteyli de sadece bir bölgede değil, tüm Türkiye’de kullanabilecek şekilde bir konfigürasyona dönüştürmeyi hedefliyoruz. Proje çerçevesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden bin 500 hayvan varlığından örnek alacağız. Belirlediğimiz her bir bölgeden 300’er tane örnek, hayvan türleri olarak da 100 süt ineği, 100 koyun ve keçiden, 100 de kanatlılardan örnek alacağız. Ülkemizde hangi Escherichia coli Bakteriyofaj görülüyor, bunu belirlemiş olacağız. Hem veri alacağız hem de proje çerçevesinde bir ürünün prototipini geliştirmiş olacağız. Buna bağlı olarak da umarım ülkemizde, özellikle yenidoğanlarda, çok ciddi hastalık ve ölümlere sebep olan Escherichia coli enfeksiyonlarının önüne geçmiş olmayı hedefliyoruz. Bu sayede hastalanan hayvanların daha kısa sürede tedavilerini gerçekleştirerek ölümlerin ve ekonomik kayıpların önüne geçmek istiyoruz” diye konuştu.

“Proje çerçevesinde ürünümüzün prototipini oluşturacağız”
Hadimli, aktif olarak örnekleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Hedefimiz tüm Türkiye’den aldığımız örneklerden 25 tane bakteriyofajı izole etmek. Moleküler karakterizasyonlarını yaptıktan sonra en son olarak bu izole ettiğimiz fajlardan bir bakteriyofaj kokteyli hazırlamayı planlıyoruz. Deney hayvanlarında da bunların etkinliklerinin olup olmadığını değerlendireceğiz. Şu anda 5 tane bakteriyofaj izolesi elde ettik. Bunların 3’ü koyun ve süt ineklerinden, bir tanesi de kanatlıya ait” dedi.
Birçok ürünün, Covid19 pandemisi ve savaşların etkisiyle ülke içerisinde üretilmesinin önem kazandığını bildiren Prof. Dr. Hadimli, proje çerçevesinde prototipini oluşturacakları ürünü, Turcovac aşının üretimini yapan Dollvet aracılığıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER 3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık ...
Tarlasından tel örgüleri çalınan tarla sahibi hırsızlara teessüf etti Tarla sahibi Hamza Nergiz: "Şikayetçi olmayacağım, getirsinler kursunlar, yerine koysunlar, emeklerini, işçiliklerini de ödeyeceğim” "Vahşi hayvanlardan korumak istedik ama bizim bu vahşi insanlarımızdan koruyamadık"
YEREL HABERLER Tarlasından tel örgüleri çalınan tarla sahibi ...
Beyşehirli gazilerden “şehit ve gazilik” konferansı
YEREL HABERLER Beyşehirli gazilerden “şehit ve gazilik” konferansı
Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetleri istişarelerle ...
İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete açıldı
YEREL HABERLER İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürlüğü'nün yeni binası ...
Konya Büyükşehir Tarihi Isauria Yolu‘nu turizme kazandırıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Tarihi Isauria Yolu‘nu turizme ...
Şampiyon motosikletçinin öldürülmeden önce elemanını darbetmesi kamerada
YEREL HABERLER Şampiyon motosikletçinin öldürülmeden önce elemanını ...
Sevgilisi `intihar etti´ dedi; polis cesedin pozisyonundan cinayeti çözdü
YEREL HABERLER Sevgilisi `intihar etti´ dedi; polis cesedin ...
Vali Özkan, şehit İsmet Işık’ın ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Özkan, şehit İsmet Işık’ın ailesini ziyaret etti
Başkan Altay Karabağlı gazilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Karabağlı gazilerle buluştu
Toros Dağlarındaki yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor
YEREL HABERLER Toros Dağlarındaki yaylalar baharın tüm ...
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Konya’da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 ...
Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya maloldu
YEREL HABERLER Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya maloldu
800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı (2)
YEREL HABERLER 800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı ...
20. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
YEREL HABERLER 20. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali ...
Prof. Dr. Hüseyin Muşmal: “Beyşehir’i Çatalhöyük gibi dünyaya duyuralım”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hüseyin Muşmal: “Beyşehir’i Çatalhöyük gibi ...
KTO Karatay Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinde rekor kırdı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinde rekor ...
Konya’da orman yangını işçilerinin yangınla mücadele eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Konya’da orman yangını işçilerinin yangınla mücadele ...
Bruno Paz Konyaspor'da
YEREL HABERLER Bruno Paz Konyaspor'da
Selçuklu Belediyesi çevre duyarlılığını yatırımlarına yansıtmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi çevre duyarlılığını yatırımlarına ...
Konyaspor, Bruno Paz’ı transfer etti
YEREL HABERLER Konyaspor, Bruno Paz’ı transfer etti
Konya’da polisten kaçan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Konya’da polisten kaçan şüpheli araçtan uyuşturucu ...
Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2)
YEREL HABERLER Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.