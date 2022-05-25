Selçuklu Sanat Akademisi yaz dönemi kayıtları 29 Mayıs’ta bitiyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından sanat hayatına kazandırılan ve yoğun ilgi gören Selçuklu Sanat Akademisi yaz dönemi kayıtları 29 Mayıs tarihinde sona eriyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi, vatandaşların kendilerini geliştirebilmeleri ve gençlerin yeni ufuklar kazanmaları adına 3. döneminde de çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun ilgiyle karşılanan ve yaz dönemi kayıtları başlayan Selçuklu Sanat Akademisi’nde kurslar için kayıt süresi 29 Mayıs tarihinde bitiyor. 3. döneminde de sanatseverleri ağırlayacak olan Selçuklu Sanat Akademisi ‘Sahne Sanatları Eğitimi’nde 812 yaş grubundaki çocuklar ile 1316 yaş grubundaki gençlere drama eğitimleri verilecek. Her yaş grubundan kursiyere hitap eden Diksiyon, Fotoğrafçılık, Etkili İletişim ve Beden Dili, Aile ve Evlilik Hayatı, Liderlik, Ailede Din Eğitimi, Çocuklar İçin Resim Eğitimi, Etkili ve Hızlı Okuma gibi eğitimlerin yer aldığı “Kişisel Gelişim Eğitim Kursları” da diğer kategori de yer alıyor. Katılımcılara eğitimlerinin sonunda sertifika da verilecek. Sahne Sanatları Eğitimi ve Kişisel Gelişim Eğitim Kursları olarak iki kategori ile katılımcılarına eğitim verecek olan Selçuklu Sanat Akademisi’ndeki tüm detaylara ve kayıt işlemlerine www.selcuklusanatakademisi.com adresinden ulaşılabiliyor.

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