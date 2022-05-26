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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da internetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı

İHA

Konya'da internetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı

Yasadışı bahis sitesi şebekesine yönelik aralarında Konya’nın da bulunduğu 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Konya'da internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Borcu olanları ve kolay yoldan çok para kazanmak isteyenleri hedef alarak insanları mağdur eden yasadışı bahis sitelerinin önüne geçmek ve vatandaşlar üzerinden haksız kazancın engellenmesi sağlamak için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Konya’nın da aralarında olduğu 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bahis sitesi hesabından 6 milyon 131 bin lira para çıktı
Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği Ekiplerince internet üzerinden yasadışı bahis oynatılan bir site tespit edildi. Tespit edilen internet sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL değerinde suç geliri para olduğu ve bu para ile bahis oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Bahis sitesi üzerinden yasa dışı kumar oynatan ve para nakline aracılık eden 3 şebeke üyesi siber ekiplerince evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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