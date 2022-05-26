UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı

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Eş Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yürüttüğü UCLG’nin bölge teşkilatından olan UCLGMEWA’nın genel kurulu Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Başkan Altay, genel kurulda UCLGMEWA Başkanlığına seçilen El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’i tebrik etti.

Eş Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) 7 bölge teşkilatından biri olan UCLGMEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Genel Kurulda El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, 20222025 dönemi için UCLGMEWA Başkanı olarak seçildi. Yoğun katılımla gerçekleşen programın hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, yeni görev alan birlik yönetimine başarılar diledi.

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