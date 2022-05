Başkan Altay: “Konya’nın üretimini sürdürmesi dünya adına önemli bir sorumluluk”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Küresel Tarım Forumu” Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri ve yerel yöneticileri bir araya getiriyor. “Değişen İklim Dönüşen Tarım” oturumunda konuşan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sadece kendisi için üreten bir şehir olmadığını; özellikle tarımsal ve hayvansal üretimin birçok alanında Türkiye’de en çok üretimi yapan şehir olduğunu belirterek, “Bu manada Konya’nın tarımsal ve hayvansal üretimini devam ettirmesi sadece şehrimiz adına değil; ülkemiz ve dünya adına da önemli bir sorumluluk” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Genel Kurulu ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu ile birlikte “Küresel Tarım Forumu” gerçekleştiriliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Özşahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen forumun “Değişen İklim Dönüşen Tarım” oturumuna Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kamerun Maroua Belediye Başkanı Dr. Sali Babani, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman da katıldı. Oturumda konuşan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sadece kendisi için üreten bir şehir olmadığını; özellikle tarımsal ve hayvansal üretimin birçok alanında Türkiye’de en çok üretimi yapan şehir olduğunu belirtti. Başkan Altay, “Bu manada Konya’nın tarımsal ve hayvansal üretimini devam ettirmek sadece şehrimiz adına değil; ülkemiz ve dünya adına da önemli bir sorumluluk. Pandemi döneminde gördük ki, sınırlarımızı korumak kadar önemli olan bir şey de gıda güvenliğini sağlamak. Konya, bu manada geçmişten itibaren üretmeye devam ediyor. Ama riskleri de var. Konya, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek il gözüküyor. Şu an itibariyle de bazı sorunları yaşamaya başladık. Geçen yıl çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Elhamdülillah bu yıl yağışlar bereketli ama yağışların mevsimiyle ilgili sorunlar var, obruklarla ilgili problemlerimiz var. Bu yüzden tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca iklim değişikliğinden Konya’nın en az etkilenmesi için bunu her platformda dile getiriyoruz. Ve çeşitli tedbirler almaya çalışıyoruz” dedi.



“Tarımsal üretime yapılan katkılarla üretici destekleniyor”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi destekleyen, katkı sunan projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Altay, “Konya genelinde tarımsal üretiminin ve ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamak için, KOP İdaremizle birlikte 3 yılda 65 milyon lira değerinde 48 küçük ölçekli tarımsal sulama projesini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Çiftçilerimize 3 yılda 52 milyon lira fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, belediye olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda yaptıkları örnek çalışmaları da katılımcılara anlattı.



“Tarımsal üretimde teknolojik entegrasyon sağlanmalı”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da tarımsal üretim anlamında hayata geçirilen projelerinden bahsederek, “Çağın değişimini görerek yeni bir gelecek inşa etmek mecburiyetinde olduğumuzu her geçen gün çok daha iyi anlamaktayız. Her şey çok hızlı değişiyor. İklim değişiyor, teknoloji büyük bir hızla değişiyor, yaşam biçimleri değişiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın Konya için yapmış olduğu hizmetleri büyük bir hayranlıkla dinledim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu toplantı ve tecrübe paylaşımları sayesinde ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretime layık olduğu ilgiyi görecek ve ülkemiz kazanacaktır” dedi.



“Tarım arazilerini korumak milli güvenlik meselesidir”

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, toprağın müthiş bir üretkenliği olduğuna vurgu yaparak başladığı konuşmasında Aşık Veysel ve Yunus Emre’ye atıfta bulundu. Başkan Beyazgül, “Çünkü toprak anadır, toprak berekettir, toprak üretimdir. İnsanlığın bir diğer hatası ise toprakları bırakıp o bereketi, verimi bırakıp göç etmesi oluyor. Bizler yerel yönetimler olarak inovasyon ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak aynı zamanda uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde Türkiye’nin 2023 hedeflerine katkıda bulunmayı bir vazife olarak kabul ediyoruz, görüyoruz” dedi.



“İmkanlarımızı ortaklarımıza sunmak arzusundayız”

Kamerun Maroua Belediye Başkanı Dr. Sali Babani, düzenlenen forumun hayırlı olmasını dileyerek, “Maroua şehrimizde mısır ve pirinç üretilmektedir. Ayrıca sebze de üretmekteyiz. Bu ürünlerin yönlendirilmesi de mühendisler tarafından yönetilen bir tarım merkeziyle gerçekleşiyor. Bölgemizde senenin 3 ayı boyunca yağışlar mevcut. Kamerun hammadde konusunda da son derece zengin bir ülke. Mesela dünyanın en iyi kakaosuna sahibiz. Kakaonun dışında da bazı sanayi ve hammaddelerimiz var. Ülkemiz bu hammadde üretiminde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Bütün bu imkanları biz ortaklarımıza sunarak birlikte bu ürünleri geliştirmeyi arzu etmekteyiz” şeklinde konuştu.



“Minicik bir arazide bile tarım yapılabileceğini ortaya koyduk”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul gibi bir metropol şehirde kent tarımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Doğaya minimum müdahaleyle iyi tarım koşullarında yapılabilecek tarım modelini test ediyoruz. Bunun eğitimlerini de veriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla kent insanının minicik arazilerde bile tarım yapabileceğini ortaya koymuş olduk. 3 yıllık çalışma bizi gerçekten son derece umutlandırdı. Olağanüstü durumlarda kentin uygun yerlerinde kent tarımının devreye girmesi gerçekten kentliyi oldukça rahatlatacaktır. Endüstriyel tarımın yanında kent tarımının yaygınlaştırılmasının dünyadaki bu dengesizliği ve tarım ürünlerine ulaşmadaki zorlukları ortadan kaldıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Erozyon önleme faaliyetleri devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman ise şunları söyledi: “Ülkemizde su erozyonuyla yerinden oynayan toprak miktarı 642 milyon ton olarak hesaplanmıştır. 2020 verilerine göre bu miktar 140 milyon tona akarsularla denizlere göllere taşınmaktadır. Bu çalışmamızın havza ve iller bazında istatistikleri hazırlandı. Akabinde de tarım parseli ölçeğinde hesaplamalar yapılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Böylelikle erozyon değerleri daha hassas olarak belirlenerek toprağı yerinde tutma faaliyetlerini ve verim başarısı da artırılmış olacak” dedi.

İki gün sürecek Küresel Tarım Forumu çerçevesinde alanında otorite isimler, akademisyenler ve yerel yönetim temsilcileri; tarımın dünü, bugünü ve yarını konusunda sorunları ve çözüm önerilerini ele alacak.

