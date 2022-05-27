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KTO Karatay Üniversitesi’nden yapay zeka temalı renkli bahar şenliği Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç: "Öğrencilerimizi yeni alanlarda proje üretmeye teşvik ediyoruz"

İHA

KTO Karatay Üniversitesi’nden yapay zeka temalı renkli bahar şenliği Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç: "Öğrencilerimizi yeni alanlarda proje üretmeye teşvik ediyoruz"

Türkiye’nin yapay zeka temalı ilk bahar şenliği “KaratayVerseBahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali” 2629 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde renkli görüntülerle devam ediyor. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, bundan sonraki etkinliklerde de sürekli Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde olan teknolojik ve sosyal gelişmeleri içeren temalar da olacağını, öğrencilerini yeni alanlarda proje üretmeye teşvik ettiklerini söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen “KaratayVerse Bahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali” dijital teknolojilerin tüm yönleriyle anlatılacağı ve farklı platformlarda deneyimleneceği yapay zeka, NFT, Metaverse temalı Türkiye’nin ilk üniversite bahar şenliği olma özelliğini taşıyor.

“Öğrencilerimizin ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak büyük hedefimiz”
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Karatay Üniversitesi olarak her sene bahar şenliği yaptıklarını hatırlatarak, diğer üniversitelerde olduğu gibi öğrencilerin sınav stresini azaltabilmek amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Her sene bir tema üzerinde durduklarını vurgulayan Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Bu seneki temamız yapay zeka. Bunu düzenlememizin amacı da öğrencilerimizin yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak, ilgilerini bu alana doğru çekebilmek. Sadece eğlenmek değil, eğlenmenin yanında da ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak bizim büyük hedefimiz. Dolayısıyla yapay zekaya ilişkin birçok ürün de burada sergileniyor. Öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Dolayısıyla bu alandan da haberdar olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda biz bu etkinliğe lise öğrencilerimizi de davet ettik. Sadece Konya’dan değil, Türkiye’nin her tarafından katılmak isteyen öğrenciler katılabiliyor. Dolayısıyla lise öğrencilerimizin de gelişmelerden haberdar olması, özellikle yapay zeka alanına yönelik tercihlerde bulunmalarını sağlamak, yeni alanları tanıtmak istiyoruz. Bu açıdan da böyle bir temalı etkinlik yapmaya karar verdik. Dolayısıyla bundan sonraki etkinliklerimizde de sürekli Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde olan teknolojik ve sosyal gelişmeleri içeren temalar da olacak. Hem üniversite öğrencilerini hem de lise öğrencilerini kapsayan bir yapımız olacak. Bütün eğitim kadromuzla birlikte gençlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi yeni alanlarda proje üretmeye teşvik ediyoruz. Şu anda da zaten TÜBİTAK’ın açıklamış olduğu proje değerlendirmesinde de vakıf üniversiteleri arasında Türkiye’de 11. sırada, toplamda 33. sırada, öğrenci başına düşen proje yetkinliği bakımından da Konya’da 2. sıradayız. Bu da bizim üniversitemizin, öğrencileri yeni alanlara, projelere yönlendirdiğin en önemli göstergesi” diye konuştu.

Organizasyona KTO Karataylılar, Konya ve çevre illerdeki lise öğrencileri katılım sağlıyor
2629 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyona KTO Karataylılar, Konya ve çevre illerdeki lise öğrencileri katılım sağlıyor. Festivalde mühendislik, eticaret, hukuk, sanat, sigortacılık, üretim ve benzeri alanlarda yapay zeka uygulamalarını dinleme fırsatı bulan öğrenciler, yine KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Süreç Otomasyonu, ETicaret ile Mağaza Kurma gibi başlıklarda düzenlenecek eğitimlerden de ücretsiz olarak faydalanıyor. KaratayVerse Bahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali’nde ayrıca ziyaretçiler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Deprem Simülasyon Merkezi’nde afetlerdeki doğru davranış şekillerini deneyimliyor, emniyet kemeri takmanın önemini ise Konya Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracında test ediyor. KTO Karatay Üniversitesi, 4 gün sürecek organizasyonda yapay zeka teknolojisinin deneyimlenmesinin yanı sıra, birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli bir bahar şenliğine ev sahipliği yapıyor. Söyleşi, atölye çalışmaları, yarışmalar, spor ve espor turnuvaları ile farklı bir bahar şenliği yaşanıyor.

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