SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden örnek proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden örnek proje

İHA

SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden örnek proje

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, örnek bir projeye imza atarak, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi servisinde tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak, iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla oyuncak hediye etti.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için hazırlanan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi servisinde tedavi gören çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan, “Öğrencilerimizin hazırladığı proje, farklı hastanelerde de devam edecek. Çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek, gelişim sürecine de katkı sağlıyor. Onları amigurimi oyuncaklarla sevindirmeyi amaçladık” dedi.
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Gör. Ayşen Kaya da “Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde öğrencilerimizle farklı projeler yürütüyoruz. Tedavi gören çocukların moralini yükseltmek için çeşitli hediyeler hazırladık. Çocukların olduğu her yerde bizler de varız. Onların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Çocuklara aile şefkatiyle yaklaşıyoruz”
15 yıldır çocuk hastalarla ilgilendiğini belirten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özcan Sıkı ise “Servisimizde çok ciddi ameliyatlar oluyor. Hastalığın yanında çocukların psikolojisiyle de yakından ilgileniyoruz. Çocuklara aile şefkatiyle yaklaşıyoruz. Oyuncaklarla çocukları mutlu eden Sağlık Bilimleri Fakültesindeki akademisyenlerimize ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Angı: “Darbeler dönemi artık kapandı”
YEREL HABERLER Başkan Angı: “Darbeler dönemi artık kapandı”
Konya'da firari 100 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da firari 100 hükümlü yakalandı
KTO Karatay Üniversitesi’nden yapay zeka temalı renkli bahar şenliği Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç: "Öğrencilerimizi yeni alanlarda proje üretmeye teşvik ediyoruz"
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nden yapay zeka temalı ...
Kulu’da başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kulu’da başarılı sporcular ödüllendirildi
Başkan Altay: “Konya’nın üretimini sürdürmesi dünya adına önemli bir sorumluluk”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya’nın üretimini sürdürmesi dünya ...
Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma ...
Akşehir’de kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak sigara operasyonu
Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı’na yeniden seçildi
YEREL HABERLER Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ...
Konya polisinden motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Konya polisinden motosiklet denetimi
KONESOB Başkanı Karabacak TESK Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER KONESOB Başkanı Karabacak TESK Başkanlığına ...
6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon
YEREL HABERLER 6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere ...
UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı
YEREL HABERLER UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev ...
Bıçakladığı arkadaşını motosikletiyle hastaneye bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Bıçakladığı arkadaşını motosikletiyle hastaneye ...
CİMER ihbarı üzerine kafeste beslenen 2 sincap bulundu
YEREL HABERLER CİMER ihbarı üzerine kafeste beslenen 2 sincap ...
Konya'da internetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da internetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi ...
Bıçaklanarak hastaneye getirilen kişi öldü
YEREL HABERLER Bıçaklanarak hastaneye getirilen kişi öldü
Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' nefes kesti / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' ...
Hüyük’te lavanta üretimi artırılıyor
YEREL HABERLER Hüyük’te lavanta üretimi artırılıyor
Akşehir'de teknoloji bağımlılığına farklı açıdan bakıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de teknoloji bağımlılığına farklı açıdan ...
Türkiye’nin yapay zeka temalı ilk bahar şenliği başlıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin yapay zeka temalı ilk bahar şenliği ...
Hüyük’te ilk hasat çilekler tüketiciyle buluştu
YEREL HABERLER Hüyük’te ilk hasat çilekler tüketiciyle buluştu
Konya 3 uluslararası programa aynı anda ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Konya 3 uluslararası programa aynı anda ev sahipliği ...
Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' nefes kesti
YEREL HABERLER Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' ...
Ayasofya bin yıl bile geçse cami olarak kalmalı Danıştay Onuncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil: "Bin yıl bile geçse vakfedilen malın, vakıf senedindeki hükümlere uygun şekilde yönetilmesi esastır. Vakfedenin iradesi buranın cami olması yönündeydi" "Ayasofya kararını hiç kimse hukuki olarak eleştiremedi"
YEREL HABERLER Ayasofya bin yıl bile geçse cami olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.