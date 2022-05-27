Konya’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

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Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında KonyaAnkara Karayolu Makas Kavşağı istikametinde ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 R 5959 plakalı kamyon ile T.T.’nin (57) kullandığı 42 AJA 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan S.N. (31) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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