16. Altın Dokunuşlar “Türk Dünyası” temasıyla açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar Türk Dünyası Sergisi ve Kültür Festivali açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak, 30 ülkeden bin 194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yürüterek gönül coğrafyamızda çok önemli çalışmalar yapıyor; kardeşliğimizi ve iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu bakımdan Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi’nin, bu yıl Türk Dünyası teması ile düzenleniyor olması oldukça anlamlı” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) 16. Geleneksel Altın Dokunuşlar Festivali “Türk Dünyası” temasıyla açıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve KOMEK İşitme Engelliler Kursu kursiyerlerinin işaret dili sunumu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, tanıtım videosu gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplumların nesilden nesile aktarılan kültürel değerlerle yükselip geliştiğini ve sanatın bu kültürel değerler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek 16. Altın Dokunuşlar Türk Dünyası Sergisi ve Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diledi.



“Gönül coğrafyasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Orta Asya’nın engin düzlüklerinden, Adriyatik kıyılarına kadar geniş bir coğrafyanın mirasıyla şekillen Türk Medeniyet anlayışının, dün olduğu gibi bugün de tüm estetik yönleriyle insanlığa ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, “Konya olarak, 30 ülkeden bin 194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yürüterek gönül coğrafyamızda çok önemli çalışmalar yapıyor, kardeşliğimizi ve iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu bakımdan Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi’nin, bu yıl ‘Türk Dünyası’ teması ile düzenleniyor olması oldukça anlamlı” dedi.

Başkan Altay, sergi çerçevesinde KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinin kursiyerleri ve öğretmenlerinin altın dokunuşlarıyla hayat bulan, her biri paha biçilemez değere sahip 2 bin 140 eserin sanatseverlerle buluşacağını belirterek, “Ayrıca atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, müzik dinletileri ve kukla gösterileri gibi onlarca etkinlik de sergiyi bir sanat şöleni hale getirdi. Ben sergide emeği geçen tüm kursiyerlerimize, öğretmenlerimize ve katılım sağlayan sanatçılarımıza sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



“1 milyonu aşkın hemşehrimize 544 branşta hizmet verdik”

Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerin KOMEK atölyelerinde üretim yaptığını, KOMEK Kooperatifi vasıtasıyla ürettiklerini dünyaya pazarladığını ve bunlarla birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu kaydeden Uğur İbrahim Altay, “KOMEK’te Anatoya adıyla bir oyuncak markası, Zeybe adıyla bir çanta markası ve Zenobya adıyla bir polar markası oluşturduk. Ahşap Oyuncak Atölyemiz ve Karakulak Uluslararası Pelüş Oyuncak Atölyemiz Birleşmiş Milletlerle iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Meslek Edindirme Kurslarımızda bugüne dek 1 milyonu aşkın hemşehrimize 544 branşta hizmet verdik. Meslek Edindirme Kurslarımızda yalnızca yetişkinlere değil, Genç KOMEK adıyla çocuklarımıza da eğitimler veriyor ve onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Yılda üç dönem kayıt alan KOMEK’lerimizin yıllık kursiyer kapasitesini 150 bine çıkardık. Önümüzdeki yıllarda bu kapasiteyi çok daha ileri bir seviyeye taşınacağına inancım tamdır” diye konuştu.

Altay, 714 yaş aralığındaki tüm öğrencileri yaz tatilini Genç KOMEK Yaz Okulu’nda değerlendirmeye davet ederek, bu yılki yaz okulu kayıtlarının 6 Haziran’da başlayıp 19 Haziran’a kadar süreceğini sözlerine ekledi. Altay’ın konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler sertifikalarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Bedriye Günaydın, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile protokol mensuplarından aldı.

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 16’cısı düzenlenen Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali çerçevesinde Konya’ya gelen Taksim Trio müzik grubu, Selçuklu Kongre Merkezi’nde konser verdi. Çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği konserde grup üyeleri Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek, enstrümantal dinleti sundu. 2629 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali, 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

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