16. Altın Dokunuşlar “Türk Dünyası” temasıyla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16. Altın Dokunuşlar “Türk Dünyası” temasıyla açıldı

İHA

16. Altın Dokunuşlar “Türk Dünyası” temasıyla açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar Türk Dünyası Sergisi ve Kültür Festivali açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak, 30 ülkeden bin 194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yürüterek gönül coğrafyamızda çok önemli çalışmalar yapıyor; kardeşliğimizi ve iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu bakımdan Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi’nin, bu yıl Türk Dünyası teması ile düzenleniyor olması oldukça anlamlı” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) 16. Geleneksel Altın Dokunuşlar Festivali “Türk Dünyası” temasıyla açıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve KOMEK İşitme Engelliler Kursu kursiyerlerinin işaret dili sunumu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, tanıtım videosu gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplumların nesilden nesile aktarılan kültürel değerlerle yükselip geliştiğini ve sanatın bu kültürel değerler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek 16. Altın Dokunuşlar Türk Dünyası Sergisi ve Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diledi.

“Gönül coğrafyasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz”
Başkan Uğur İbrahim Altay, Orta Asya’nın engin düzlüklerinden, Adriyatik kıyılarına kadar geniş bir coğrafyanın mirasıyla şekillen Türk Medeniyet anlayışının, dün olduğu gibi bugün de tüm estetik yönleriyle insanlığa ilham kaynağı olduğuna işaret ederek, “Konya olarak, 30 ülkeden bin 194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yürüterek gönül coğrafyamızda çok önemli çalışmalar yapıyor, kardeşliğimizi ve iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu bakımdan Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi’nin, bu yıl ‘Türk Dünyası’ teması ile düzenleniyor olması oldukça anlamlı” dedi.
Başkan Altay, sergi çerçevesinde KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinin kursiyerleri ve öğretmenlerinin altın dokunuşlarıyla hayat bulan, her biri paha biçilemez değere sahip 2 bin 140 eserin sanatseverlerle buluşacağını belirterek, “Ayrıca atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, müzik dinletileri ve kukla gösterileri gibi onlarca etkinlik de sergiyi bir sanat şöleni hale getirdi. Ben sergide emeği geçen tüm kursiyerlerimize, öğretmenlerimize ve katılım sağlayan sanatçılarımıza sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“1 milyonu aşkın hemşehrimize 544 branşta hizmet verdik”
Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kadın kursiyerlerin KOMEK atölyelerinde üretim yaptığını, KOMEK Kooperatifi vasıtasıyla ürettiklerini dünyaya pazarladığını ve bunlarla birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu kaydeden Uğur İbrahim Altay, “KOMEK’te Anatoya adıyla bir oyuncak markası, Zeybe adıyla bir çanta markası ve Zenobya adıyla bir polar markası oluşturduk. Ahşap Oyuncak Atölyemiz ve Karakulak Uluslararası Pelüş Oyuncak Atölyemiz Birleşmiş Milletlerle iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Meslek Edindirme Kurslarımızda bugüne dek 1 milyonu aşkın hemşehrimize 544 branşta hizmet verdik. Meslek Edindirme Kurslarımızda yalnızca yetişkinlere değil, Genç KOMEK adıyla çocuklarımıza da eğitimler veriyor ve onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Yılda üç dönem kayıt alan KOMEK’lerimizin yıllık kursiyer kapasitesini 150 bine çıkardık. Önümüzdeki yıllarda bu kapasiteyi çok daha ileri bir seviyeye taşınacağına inancım tamdır” diye konuştu.
Altay, 714 yaş aralığındaki tüm öğrencileri yaz tatilini Genç KOMEK Yaz Okulu’nda değerlendirmeye davet ederek, bu yılki yaz okulu kayıtlarının 6 Haziran’da başlayıp 19 Haziran’a kadar süreceğini sözlerine ekledi. Altay’ın konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler sertifikalarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Bedriye Günaydın, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile protokol mensuplarından aldı.
Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 16’cısı düzenlenen Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali çerçevesinde Konya’ya gelen Taksim Trio müzik grubu, Selçuklu Kongre Merkezi’nde konser verdi. Çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği konserde grup üyeleri Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek, enstrümantal dinleti sundu. 2629 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali, 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden örnek proje
YEREL HABERLER SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden örnek proje
Başkan Angı: “Darbeler dönemi artık kapandı”
YEREL HABERLER Başkan Angı: “Darbeler dönemi artık kapandı”
Konya'da firari 100 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da firari 100 hükümlü yakalandı
KTO Karatay Üniversitesi’nden yapay zeka temalı renkli bahar şenliği Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç: "Öğrencilerimizi yeni alanlarda proje üretmeye teşvik ediyoruz"
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nden yapay zeka temalı ...
Kulu’da başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kulu’da başarılı sporcular ödüllendirildi
Başkan Altay: “Konya’nın üretimini sürdürmesi dünya adına önemli bir sorumluluk”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya’nın üretimini sürdürmesi dünya ...
Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma kapılma tehlikesi yaşıyor
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hatlarına yuva yapan leylekler akıma ...
Akşehir’de kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak sigara operasyonu
Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı’na yeniden seçildi
YEREL HABERLER Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ...
Konya polisinden motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Konya polisinden motosiklet denetimi
KONESOB Başkanı Karabacak TESK Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER KONESOB Başkanı Karabacak TESK Başkanlığına ...
6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon
YEREL HABERLER 6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere ...
UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev sahipliğinde yapıldı
YEREL HABERLER UCLG-MEWA Genel Kurulu Konya Büyükşehir ev ...
Bıçakladığı arkadaşını motosikletiyle hastaneye bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Bıçakladığı arkadaşını motosikletiyle hastaneye ...
CİMER ihbarı üzerine kafeste beslenen 2 sincap bulundu
YEREL HABERLER CİMER ihbarı üzerine kafeste beslenen 2 sincap ...
Konya'da internetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da internetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi ...
Bıçaklanarak hastaneye getirilen kişi öldü
YEREL HABERLER Bıçaklanarak hastaneye getirilen kişi öldü
Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' nefes kesti / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' ...
Hüyük’te lavanta üretimi artırılıyor
YEREL HABERLER Hüyük’te lavanta üretimi artırılıyor
Akşehir'de teknoloji bağımlılığına farklı açıdan bakıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de teknoloji bağımlılığına farklı açıdan ...
Türkiye’nin yapay zeka temalı ilk bahar şenliği başlıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin yapay zeka temalı ilk bahar şenliği ...
Hüyük’te ilk hasat çilekler tüketiciyle buluştu
YEREL HABERLER Hüyük’te ilk hasat çilekler tüketiciyle buluştu
Konya 3 uluslararası programa aynı anda ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Konya 3 uluslararası programa aynı anda ev sahipliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.