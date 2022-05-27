Başkan Kavuş, Çalışan Gençlik Meclisiyle birlikte sanayi esnafıyla buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yeni Meram Sanayi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyeleriyle esnaf ve çalışan gençlerle bir araya geldi. Başkan Mustafa Kavuş, “Geleceği inşa etmenin öncelikle her kesimden gençliği inşa etmekle başlayacağı bilinciyle çalışıyor ve proje üretiyoruz” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin ‘Simit bizden, çay esnaftan’ sloganıyla başlattığı buluşmalar çerçevesinde Yeni Meram Sanayi esnafı ve burada çalışan gençlerle buluştu. Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ve Meram Belediyesi Meclisi ve Çalışan Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Işık’ın da katıldığı buluşmada Başkan Mustafa Kavuş, sanayi esnafıyla sohbet ederek onların taleplerini dinledi.



“En değerli buluşmalarımız gençlerimizle olanı”

Göreve başladığı günden bu yana kapısının tüm hemşehrilerine açık olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Bize gelemeyenlere biz gidiyoruz. Onlarla buluşup dertlerini, sıkıntılarını dinliyor, birlikte çözüm yolları arıyoruz. Bu buluşmaların en değerlisi de hangi kesimden olursa olsun gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. Çünkü onların her biri Meram’ımızın geleceğidir. Onlara ne kadar sahip çıkarsak, onlar için ne kadar proje üretirsek geleceğimiz de o denli parlak olacaktır. Tam da bu noktada çalışan gençlerimizin, rahat bir ortamda çalışmaları, bu ilçede yaşamaktan mutluluk duymaları, boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri bizler için çok önemli. Bunları yerine getirmek amacıyla ciddi bir çalışma sergiliyoruz” dedi.



“Sanayimiz için güzel günler çok yakında”

Yeni Meram Sanayi’nin şartlarının iyileştirilmesi, esnafların konforlu bir ortamda hizmet vermesi ve vatandaşların rahat bir şekilde hizmet alabilmesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Mustafa Kavuş, “Bu bölgenin bir cazibe merkezi olması adına esnaflarımızla el birliği ile çalışıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede önceki yıl başladığımız altyapı ve asfaltlama çalışmalarına öncelik ve hız verdik. Esnaflarımız bu çalışmalardan da bir hayli memnun kaldı. Tüm çalışmalar tamamlandığında esnaflarımız çok daha rahat bir ortamda çalışacak, daha iyi ve daha kaliteli hizmet alan müşteriler buraya daha çok rağbet edecek, sonunda kazanan hem sanayicimiz hem Meram olacak. Bu yüksek tempo sayesinde Yeni Meram Sanayisi için güzel günlerin çok da uzak olmadığını tüm esnaflarımızın bilmesini istiyorum” diye konuştu.

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