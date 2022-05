Başkan Kılca: “Proje ve yatırımlarımızla ilçemizin tarımsal üretimine katkı sunuyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önemli bir ilçesi olduğunun altını çizerek, bu konuda yoğun bir gayretin içinde olduklarını ve Karataylı üreticilerin tarımsal üretimini destekleyen projeler hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’da düzenlenen Küresel Tarım Forumu’nda Karatay Belediyesi’nin çalışma ve projelerini anlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki forumda Konya ile Karatay’ın tarımsal ve hayvansal üretimde Türkiye’de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, organizasyonun Konya’da yapılmasının önemine değinerek programı düzenleyen herkese teşekkür etti. Sunumunun başında Karatay Sürdürülebilirlik 2021 Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’nu tamamladıklarını aktaran Başkan Hasan Kılca, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmek için seferber olduklarını belirterek, “Günümüzde geldiğimiz noktada karşılaştığımız neredeyse tüm sorunlar artık küresel çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere çevrenin kirlenmesi, iklim değişikliği ve özellikle susuzluk gibi daha birçok problem, ne kadar yerelden başlasa da küresel bir bakışla, küresel bir çözüm bekliyor. Emanet aldığımız gibi, hatta daha iyi bir dünyayı onlara teslim edemezsek, hem bizden önceki nesillere, hem de bizden sonraki nesillere vefasızlık yapmış oluruz. Çok geç olmadan bugünden hep birlikte kolları sıvayarak gerekli tedbirlerimizi almak ve bunları kararlılıkla uygulamaya koymalıyız. Bu anlayışla Karatay Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ‘Karatay Sürdürülebilirlik 2021 Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu’muzu hazırladık. Türkiye’de bu alanda rapor hazırlayan ilk üç belediyeden biri olmanın da ayrı bir mutluluğu ve gururunu yaşadık. Bizlere bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Belediyesi’nin VLR Raporu’nun hazırlanış sürecini de katılımcılarla paylaşan Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm proje ve hizmetlerimizin Birleşmiş Milletler’in 17 başlıkla belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun olmasını özellikle sağladık. Belediyemizin kurumsal yapısında önemli düzenlemeler yaptık ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nü kurduk. UCLGMEWA yetkilileri tarafından personelimize Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu hazırlama eğitimleri verildi. Geçtiğimiz yıl ‘BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’nda VLR çalışmalarımız hakkında bir bilgilendirmemiz oldu. VLR ile ilgili UCLGMEWA ve UNDP ile çalışmamız sürüyor. Ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla hazırladığımız raporumuzun; mevcut faaliyetlerimizin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüştüğünü özellikle ifade etmek isterim. Yerel yönetimler olarak yapacağımız her türlü faaliyet, küresel hedeflere ulaşmamızda bizlere büyük katkılar sağlayacak. Belediye olarak, bu hedef ve amaçlar doğrultusunda; hem ilçemizin tamamını hem de vatandaşlarımızın beklentilerini, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde karşılayacak adımları kararlılıkla atıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kılca, ilçenin tarım ve hayvancılığına önemli oranda katkı sunan çalışmalarını da anlattı. Karatay’ın doğasıyla, tarihiyle, kültürü ve daha birçok değeriyle Türkiye’nin önemli bir ilçesi ve markası olduğuna vurgu yapan Kılca, “Belediye olarak hem Konyalı üreticilerini alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, hem tarımsal turizm çalışmalarına katkı sunmak hem de ilçemizin estetiğine katkı sunmak amacıyla 2019’da Karatay Lavanta Bahçeleri projemizi hayata geçirdik. Amacımız Karataylı üreticilerimizin dikkatini çekerek Karatay’ın güzelliğine güzellik katmak. Türkiye’nin en büyük Anadolu Yaban Koyunu popülasyonuna sahip Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Karatay ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Belediye olarak, gerek bu kıymetli türün korunması, gelecek nesillere aktarılması gerekse de tüm dünyaya buraların tanıtılmasına büyük önem veriyoruz ve bölgede bir karşılama merkezi projemiz var. Yine ilçemizde küçükbaş hayvan yetiştirilmesi ve küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz. Aynı zamanda mera ıslahı da gerçekleştirerek mera ıslahında edindiğimiz tecrübeyi tüm ilçemize ve çiftçimize aktarmayı hedefliyoruz. Örnek bir sera çalışmamız da var. Bu sayede de seracılığın gelişimine katkı sunacağız. Belediye olarak yeşil kuşaklar, mahalle parkları, yeşil alanlar, temalı çalışmalar ve peyzaj düzenlemelerine büyük önem verdik. Bu çerçevede ilçemizde son 3 yılda, toplamda 750 bin metrekareyi aşan bir alanda çalışma yürüttük. Amacımız ilçemizde kişi başına düşen yeşil miktarını her geçen gün artırmaktır” ifadelerini kullandı.

Küresel iklim değişiklikleri ve bilinçsizce kullanım sebebiyle günümüzde iyice azalan su kaynaklarını çok daha verimli kullanmak için de bir projelerinin olduğunu ifade eden Kılca, “Karatay Belediyesi olarak, sulamasız fidan dikimi uygulaması yapıyoruz. Özel aparatların kullanıldığı bu sistem, ilk etapta 16 litre su harcıyor. Sonrasında ise bu sistemle havadaki nem ve yağışlar aparatta birikiyor, fidanlarımız da bir daha sulamaya ihtiyacı olmuyor. Bu sistemi Konya’da ilk uygulayan belediye olduk. Kullandığımız bu sistemle hem iş gücü kaybını önlenmiş olduk hem de son yıllarda azalan ve önemi artan su kaynaklarımızı daha verimli, daha tasarruflu kullanmış oluyoruz. Karatay Belediyesi olarak; yapımını 2019 yılında tamamlayarak faaliyete aldığımız, toplamda 4 bin 400 panelden oluşan ve 999 KW kurulu güce sahip güneş enerji santralimizle birlikte toplamda bin 300 KW güç üreten 2 tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerimiz ile belediyemize her yıl 2 bin 578 MWh enerji üretiyoruz. Böylelikle hem çevremize hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz. Yine Büyüksinan ve Kalenderhane mahallelerimizde Kapalı Pazar Market projelerimizin temellerini atmıştık. Her iki projemizi de tamamladık artık açılışa hazırlar. Bu iki projenin en önemli özelliği, çatılarının tamamen güneş enerji santralleriyle (GES) donatılmış olmaları. Dolayısıyla bu pazar marketlerimiz, hem hemşehrilerimizin ve esnafımızın hizmetinde olacak ve vatandaşlarımızın alışverişine yeni bir konfor katacak hem de bir taraftan enerji üretecek” dedi.



“Ülkemizin tarımsal üretim hareketine topyekun destek veriyoruz”

Kılca, son olarak geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Obruk Hanı’nın restorasyonu ile hanın hemen yanı başındaki Kızören Obruğu’nun çevre düzenleme çalışmalarına değindi. Kılca, “20 milyon lira gibi bir bütçeyle buranın restorasyonunu gerçekleştirdik. 800 yıllık Obruk Hanı’nı ve hanın yanı başındaki Kızören Obruğu’nun çevre düzenlemesini kısa bir süre içerisinde tamamlayarak burayı Konya’mızın ve ülkemizin turizminin hizmetine sunacağız. Burayı ziyarete gelen misafirlerimize iklim değişikliğinin etkilerini canlı olarak göstermeyi de hedefliyoruz. Kızören Obruğu gölündeki su seviyesini gören misafirlerimiz daha önceki seviyeler hakkında bilgi alacak ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yerel etkilerin deneyimlenmesi sağlanacak. Yürüttüğümüz tüm tarım projelerimizin ortak noktası üreticimize örnek olmak, üreticimizle birlikte hareket etmek. Tüm bu proje ve hizmetlerimizle ülkemize tarımsal üretim hareketine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

