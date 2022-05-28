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Konya’daki Kültür Festivalinde “Türk Dünyası” rüzgarı esiyor

İHA

Konya’daki Kültür Festivalinde “Türk Dünyası” rüzgarı esiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali “Türk Dünyası” temasıyla on binlerce sanatseveri ağırlıyor. Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Anadolu’nun en büyük sanat festivaline gelenler Türk Dünyası motifleri taşıyan 2 bin 140 eserle birlikte konserlere, atölye çalışmalarına ve konferanslara da katılıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) 16. Altın Dokunuşlar Festivali “Türk Dünyası” temasıyla açıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Türk Dünyası motifli eserlerin sanatseverlerle buluştuğu festival alanını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Anadolu’nun en büyük kongre merkezinde Anadolu’nun en büyük el sanatları sergisini açtık. Bu yılki temamız Türk Dünyası. Hem Konya’daki hem de Kosova, Makedonya ve Saraybosna’daki kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru 2 bin 140 eseri sergilemenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. KOMEK 2004’ten itibaren 1 milyonun üzerinde kişiye 554 branşta kurs verdi. Bugün gelinen noktada artık eserlerin ne kadar kalitesinin arttığına, serginin ne kadar güzel olduğuna şahitlik etmiş oluyoruz. Bu yıl Türk Dünyası temasıyla aslında sadece bir sergi yapmıyoruz. Sergiyi biz bir sanat şöleni ve bir festivale dönüştürdük. Konferanslar, konserler, söyleşiler, atölyeler ile her yaştan insanımızın gelip burada kendine ait bir şey bulacağı önemli bir festival hazırlandı. Herkesi Selçuklu Kongre Merkezi’mizdeki Türk Dünyası temalı Altın Dokunuşlar kültür festivalimize bekliyorum” dedi.
Yoğun katılımın olduğu sergiyi gezen vatandaşlar ise KOMEK’in yaptığı çalışmalarla kadın istihdamına büyük katkı sağladığını ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi teşekkür ettiler.
KOMEK kursiyerleri ise el emeği göz nuru eserlerini sergilediklerini belirterek, bu tür çalışmaların içinde bulundukları için oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. Bu yıl 16.’sı düzenlenen Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür Festivali çerçevesinde Taksim Trio, Anadolu Ateşi ve Göksel Baktagir konserleri; Kemal Sayar, Özgür Bolat, Saniye Bencik Kangal konferansları da yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Altın Dokunuşlar Festivali 29 Mayıs Pazar akşamı 21.00’e kadar Selçuklu Kongre Merkezinde ziyarete açık kalacak.

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