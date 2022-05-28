Konya'ya şehit ateşi düştü

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PençeKilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

PençeKilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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