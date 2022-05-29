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Odun ateşinde pişirdiği güdük böreği geçim kaynağı oldu Annesinin çocukken kendisine yaptığı yöresel börekleri üretip satarak kendi işini kurdu

İHA

Konya'da işçi olarak çalıştığı fabrikadan ayrılan girişimci kadın, annesi ile birlikte evlerinin bahçesine kurduğu tandırda yöresel güdük böreği ve ekmek üretmeye başladı. Anne ve kızı yöresel lezzetin tanınmasını istiyor.

Odun ateşinde pişirdiği güdük böreği geçim kaynağı oldu Annesinin çocukken kendisine yaptığı yöresel börekleri üretip satarak kendi işini kurdu

Konya’da işçi olarak çalıştığı fabrikadan ayrılan girişimci kadın, annesi ile birlikte evlerinin bahçesine kurduğu tandırda yöresel güdük böreği ve ekmek üretmeye başladı. Anne ve kızı yöresel lezzetin tanınmasını istiyor.
Konya’nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Emine Külahlı, 2 yıl önce işçi olarak çalıştığı fabrikadaki işini bırakarak annesi Hatice Külahlı ile tandır ekmeği ve yöresel güdük böreği yapmak için
kolları sıvadı. Bahçelerine yaptıkları toprak tandırda ekmek ve börek yapmaya başlayan anne ve kızı, ilk olarak ürünlerini komşuları ve çevre ilçelere gönderdi.

"Hayat koşulları beni bu işi yapmaya sevk etti"
Annesiyle birlikte taş fırın yaptıklarını ve bir buçuk yıldır geçimini buradan sağladığını anlatan Emine Külahlı, “Bu ürünler bizim çocukluğumuzdan beri yediğimiz lezzetler. Bunları küçükken annem bize yapardı. Ladik’e özgü bir lezzet. Hayat koşulları beni bu işi yapmaya sevk etti ve aklıma böyle bir şey geldi. Başka işlerde çok çalıştım ama
evden bir kazanç sağlamayı çok istedim. Yaptığımız yöremize ait lezzeti hem herkese ulaştıralım hem tanıtalım hem de para kazanalım şeklinde düşündüm. Çok şükür, şimdilik küçük çaplı da olsa müşterilerim var ama ümit ediyoruz ki şehir dışına da ulaşalım. Konya ve ilçelere ulaşıp bu lezzeti tattıralım. Şimdi bizim yaptığımız bu ürünler sadece Ladik’e özgü. Konya’mızda birçok çeşit var çörek ekmek olarak ama bu güdük dediğimiz lezzet fesleğenli, haşhaşlı sadece buraya özel. Çok fazla da bilinmiyor, orijinali bu fesleğenli. Bunu tanıtmayı çok istiyorum” dedi.

"İlk hedefim oğlumu okutmak istiyorum"
Annesi ve oğlunun desteği ile kendi işini kuran Emine Külahlı, “İlk hedefim oğlumu okutmak istiyorum, daha iyi yerlere gelsin. İkinci hedefim ise kendi işimi büyütmek. Bir dükkan hayalim var, projelerim var hayalini kurduğum. Hayalimdeki dükkanın bile ismi hazır projeleriyle birlikte ama sonuç olarak imkanlar kısıtlı. Önceliğim hayallerimi gerçekleştirmek. Kahvaltı mekanı veya yöresel ürünlerin bulunduğu bir mekan benim hayalim. Bütün Konya’mızın yöresel lezzetleri olacak şekilde. Farklı farklı ilçelerdeki lezzetleri bir arada toplayarak bunu sunmak istiyorum. Bizim yaptığımız ürünler odun ateşinde piştiği için bu lezzet oluyor. İnsanlar artık bu tür eski köy lezzetlerini arıyor. Bu ürünlerin yanında birkaç ürün daha var, bu lezzetleri alan bir daha alıyor beğenerek” şeklinde konuştu.
Anne ve anneannesinin ürettiği ekmek ve börekleri satmak istediğini söyleyen Emine Külahlı’nın oğlu 13 yaşındaki Çağatay Öz, “Boş vakitlerimde anneme yardım ediyorum ve bundan sonra da sürekli yardım edeceğim. Ben de buradan harçlığımı çıkartıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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