Bosna Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılacak olan Bosna Sosyal Tesisinde çalışmalar tamamlandı. Tesis yakın bir zamanda gerçekleştirilecek açılışla mahalle halkına hizmet verecek.

Selçuklu Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları noktasında yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bosna Hersek Mahallesi’ne değer katacak olan Bosna Sosyal Tesisi tamamlandı. Tesis kısa bir süre içersinde yapılacak açılış ile birlikte mahalle halkına hizmet sunacak. Bosna Hersek Mahallesi’nde önemli bir yaşam alanı olacak tesis 4 bin 706 metrekare inşaat alanına sahip. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak sosyal tesisin zemin katında Şehit Arif Demir Uzaktan Eğitim Merkezi, millet kıraathanesi, bay ve bayan mescit, birinci ve ikinci katında fitness ve aerobik salonu, giyinme odaları, duş yerleri ve mescit yer alıyor. Tesis 9 milyon 250 bin TL'ye mal oldu.



"Bosna Hersek Mahallemize yakışan bir tesis"

İlçe genelinde vatandaşların sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla sosyal tesislerin sayısını artırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu’muz için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu amaçla ilçemizde yaptığımız tesislerimiz ile vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bosna Hersek Mahallemize yakışan bu tesis aynı zamanda mahalleye değer katacak. Çalışmalarını bitirdiğimiz tesisimizin kısa süre içinde açılışını yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemizin çehresinin değişmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

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