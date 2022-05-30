Karatay Belediyesi’nden öğrencilere kültürel gezi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, öğrencilere yönelik kültürel bir gezi programı düzenledi. Beyşehir ve Hüyük’ün tarihi ve doğal birçok yerini görme imkanı bulan öğrenciler, Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Karatay’da vatandaşların kültür hayatına katkı sağlayan Karatay Belediyesi, öğrencilere yönelik olarak kültür ve tarih gezisi düzenledi. Karatay’da eğitim gören yüzlerce lise öğrencisi bu sayede Beyşehir ile Hüyük’ün tarihi ve doğal birçok güzelliğini görme fırsatı buldu. Her hafta sonu farklı okullardan öğrencilerin katıldığı ve günü birlik olarak yapılan gezilerde öğrenciler; Sonsuz Şükran Köyü, Eşrefoğlu Camii, Beyşehir Gölü Milli Parkı ile Eflatunpınar başta olmak üzere Beyşehir ve Hüyük’teki pek çok tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Geziden güzel anılarla döndüklerini aktaran öğrenciler, kendilerini unutmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Düzenlenen kültür gezisiyle daha önce görme fırsatı bulamadıkları yerleri gezdiklerini dile getiren öğrenciler, Hüyük ve Beyşehir’i gezerek buraların tarihi ve kültürel miraslarını yakından tanıma fırsatı bulduklarını aktardı.



“Gençlerimizin kültür hayatına katkıda bulunuyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca kültürel ve sosyal belediyeciliği çok önemsediklerini belirterek, “Belediye olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençlerimizin sosyal hayatta aktif olmalarının yanı sıra kültürde, sanatta ve sporda kendilerini geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Bu çerçevesinde gençlerimize tarih, kültür ve medeniyet şehri Konya’yı yakından tanımaları için kültür gezileri başlattık. Gençlerimiz, bu programlarımızla bir nebze de olsa okul veya sınav stresinden uzaklaşmış oluyor. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin çok iyi yetişmesine katkı yapmak” dedi.

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