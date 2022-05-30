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Başkan Kavuş: “Meram için yeni, modern ve müreffeh bir geleceğe inanarak çalışıyoruz”

İHA

Başkan Kavuş: “Meram için yeni, modern ve müreffeh bir geleceğe inanarak çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Büyük Konut Hamlesi’nin son ayağı Piri Reis Evleri’nin temeli atıldı. Törende, Konya ve Meram’ın tarihi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Piri Reis Konutları’nın da bu değişimin bir parçası olduğunu vurgularken, belediye öncülüğünde yeni kurulan Oruç Reis Evleri’nin de müjdesini verdi.
Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptıkları çalışmalar ve yürütülen konut hamleleri noktasında bilgi verdi. Sorunları çözülmüş, modern ve müreffeh bir Meram için attıkları her adımın anlamlı ve değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “İnsan merkezli belediyecilik anlayışıyla çıktığımız hizmet yolculuğumuzun yeni bir durağında, yeni bir temel atma töreninde bizleri yeniden buluşturan Cenabı Hakk’a şükürler olsun. Gerek belediyelerimiz gerekse diğer kamu kurumlarımız gün geçmiyor ki şehre ve ilçeye yeni bir yatırım ya da yeni bir proje kazandırmasın. Hafta geçmiyor ki bir açılışta bir çalışmada bir programda bir araya gelmeyelim. Benim Şehrim’in ve Bizim Meram’ın bu tarihi dönüşüm ve değişimini gerçekleştiren bu ekibin bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Piri Reis Konutları, ‘Büyük Konut Hamlemizin’ 77 bin 353 başvuru sayısı ile rekor kıran halkası oldu. Her yeni projede olduğu gibi Piri Reis Evleri’nde de bu rakam ile kendi rekorumuzu bir kez daha egale ettik. Meram’da gerçekleştirdiğimiz Konut Hamlemizin büyüklüğü, konut ya da başvuru sayısının çokluğuyla ilgili değil sadece. Aynı zamanda belediyemize duyulan güvenin büyüklüğü sebebiyledir” dedi.

Başkan Kavuş, Oruç Reis Evleri’nin müjdesini verdi
Meram’da son birkaç yıldır kentsel dönüşümde baş döndürücü bir süreç yaşandığına vurgu yapan Başkan Kavuş, “Belediyemiz öncülüğünde bir kooperatifin temelini atarken, diğer taraftan biten konutların teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan yeni kooperatifin ön başvurularını alırken diğer taraftan yeni bir kooperatifin hazırlıklarını yapıyoruz. İşte tam da bu noktada yeni bir kooperatifimizin daha müjdesini vermek istiyorum. Detaylarını 1 Haziran günü kamuoyuyla paylaşacağımız yeni projemiz ‘Oruç Reis Evleri Kooperatifi’nin hazırlıklarını da tamamladık. Oruç Reis Evlerimiz de şimdiden şehrimize, ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.
Törene, Meram İlçe Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Belediye Meclisi üyeleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından 846 dairelik Piri Reis Evleri’nin temeli dualarla atıldı. İki ayrı parselde zemin ve 7 kattan oluşan, 14 blok olarak inşa edilecek Piri Reis Evleri, 23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun, spor alanları ve yürüyüş yolları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak. Ayrıca her daire için bir kapalı otopark yeri ayrılan projede 5 bin 100 metrekarelik ticari alan da bulunuyor.

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