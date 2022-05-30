Başkan Altay: "Cephanelikler NATO standartlarına uygun halde yapılacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birisini gerçekleştirdiklerini belirterek, şehir merkezinde kalan, ciddi güvenlik problemi oluşturan, fiziki imkanlarıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etme vasfını yitirmiş olan cephaneliği daha modern bir alana taşımak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sille’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cephaneliğini Çumra ilçesine taşıma projesi çerçevesinde yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birisini gerçekleştirdiklerini belirterek, Sille’de artık şehir merkezinde kalmış ve ciddi güvenlik problemi oluşturan, fiziki imkanlarıyla da artık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etme vasfını yitirmiş cephaneliği daha modern bir alana taşımak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Şu an itibariyle Çumra’daki yeni inşaatlarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 400 milyon liralık bir imalat yapıyoruz ki bu Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde yaptığı en büyük bütçeli iş. Burada yapılan cephanelikler NATO standartlarına uygun halde yapılacak. Ayrıca akıllı mühimmat olarak da Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir cephaneliği inşa etmiş oluyoruz” dedi.

Uğur İbrahim Altay, Sille’deki cephaneliğin Çumra’ya taşınmasıyla birlikte 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini, böylelikle Konya’nın yeni ve nezih bir mahalle kazanacağını aktararak, “Yatay mimariyle oluşturacağımız yeni mahallemiz için de çalışmalar yürütüyoruz. Konya’nın böylece en önemli dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Seçimden önce Benim Şehrim Projeleri çerçevesinde paylaştığımız Konya için önemli projelerden birisini daha hayata geçiriyoruz. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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