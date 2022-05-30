Hadim’de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı

Konya’nın Hadim ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından atıkların geri dönüşümüyle hazırlanan eşyalar sergilenmeye başladı.

Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu sınıfında açılan sergide, 4/A sınıfı öğrencileri tarafından atık maddelerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan tasarımlar yer alıyor. Proje koordinatörü sınıf öğretmeni Dilek Demirci yaptığı açıklamada, geri dönüşüm, sıfır atık, istiridye mantarı yetiştiriciliği ve ata tohumu konuları üzerinde çalışma ve proje yaptığını söyledi.

Yıl boyunca öğrencilerle birlikte yaptığı çalışmaları sergilediğini anlatan Dilek Demirci, “Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geliştirilen Çevre Eğitimi Projesi ile öğrencilerimizde tüketimi değil üretimi özendirerek, tekrar değerlendirilebilen atıklardan ders materyalleri, oyunlar ve oyuncaklar tasarladık. Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu ve Ortaokulu olarak geri dönüşümü yaşam felsefesi haline getiren öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede okulumuzda sergi açtık. Sergimizi ziyaret eden ve desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Küçükhan, öğrenci ve velilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.