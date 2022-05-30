Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü

İHA

Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Akşehir Belediyesi’nin katkılarıyla “Sağlıkla sağlık için yürüyoruz” etkinliği düzenledi.
Akşehir Hıdırlık mesire alanında başlayan yürüyüşe Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Yunak Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü ve Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bayram Çini’nin rehberlik ettiği, Tekke üzerinden Kent Ormanı’nda son bulan doğa yürüyüşü sonrasında Akşehir Belediyesi’nin ikramı ile piknik yapıldı. Ayrıca piknik alanında 5. Yallagöz Spor Turnuvası’nda derece alan öğrencilere yürüyüşe katılan protokol tarafından ödülleri verildi.
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan düzenlenen yürüyüşe destek veren Akşehir Kaymakamlığı’na ve Akşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Öğrencilerimize bu güzel havada yürüyüş imkanı sağladık. Çok güzel bir yürüyüşte doğayla iç içeyiz” dedi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da öğrencilerle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Gerçekten yürüyüş her şeye deva. Akşehir’imizde, Sultandağlarının eteğinde bu şekilde çok güzel yürüyüş parkurları var. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen misafirlerimizi bu parkurlarda yürüyüş yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
İlçe Kaymakamı İsmail Küreci ise, uzun bir pandemi dönemi ve yoğun geçen kışın ardından yazın gelmesiyle yeşillikler içindeki doğanın içinde bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını kaydederek, “Gündemde olan dijital obezite ve normal obeziteden kurtulmanın yolu bu şekilde oksijen dolu ortamlarda yürümek ve böyle yürüyüşlere katılmaktır. Halkımızı ve özellikle gençlerimizi bu tür faaliyetlere katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hadim’de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı
YEREL HABERLER Hadim’de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı
8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp yakıldığı ...
Başkan Altay: "Cephanelikler NATO standartlarına uygun halde yapılacak"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Cephanelikler NATO standartlarına ...
Başkan Kavuş: “Meram için yeni, modern ve müreffeh bir geleceğe inanarak çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Meram için yeni, modern ve müreffeh ...
Karatay Belediyesi’nden öğrencilere kültürel gezi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi’nden öğrencilere kültürel gezi
8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban gitmiş
YEREL HABERLER 8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban ...
Rezidansta işkence gören Merve, eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Rezidansta işkence gören Merve, eski sevgilisinden ...
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
YEREL HABERLER Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Konya’da üç tekerlekli motosiklet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da üç tekerlekli motosiklet devrildi: 1 ölü
Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı
Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
YEREL HABERLER Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Başkan Altay Bilgehane hafızlık öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Bilgehane hafızlık öğrencileriyle ...
Konya’da gölette kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Konya’da gölette kaybolan lise öğrencisinin cansız ...
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: “Sahip olduğumuz devlet arşivleri ile dünyada ilk beşteyiz”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: ...
Konya ve Mogadişu kardeş oldu
YEREL HABERLER Konya ve Mogadişu kardeş oldu
Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu ...
Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ailesinden gizli başladığı halterde dünya şampiyonu ...
Karatay Yaz Spor Okulları’nın ön kayıtları başladı
YEREL HABERLER Karatay Yaz Spor Okulları’nın ön kayıtları başladı
Bosna Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Bosna Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor
Odun ateşinde pişirdiği güdük böreği geçim kaynağı oldu Annesinin çocukken kendisine yaptığı yöresel börekleri üretip satarak kendi işini kurdu
YEREL HABERLER Odun ateşinde pişirdiği güdük böreği geçim kaynağı ...
Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu hap ve heykel çıktı
YEREL HABERLER Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu hap ve ...
Konya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.