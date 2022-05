Karatay Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödül aldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçenin kültürel kimliğinin korunması ve geleceğe taşınması amacıyla Akçeşme Mahallesi’nde hayata geçirilen Mahmut Dede Sokak Cephe Sağlıklaştırma projesi, İstanbul’da düzenlenen ‘7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödüle layık görüldü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kentsel dönüşüm uygulamalarını büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini belirtti.

Karatay Belediyesi, sadece fiziki ve altyapı belediyeciliği çalışmalarıyla değil, aynı zamanda ilçenin sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu koruyan projeleriyle de Karatay’a hizmet etmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulamaları alanındaki çalışmaları ve gayreti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödüllendirildi. Bu yıl, “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” ana temasıyla yapılan ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarının da ödüllendirildiği kongrede Karatay Belediyesi, Akçeşme Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta hayata geçirdiği cephe sağlıklaştırma çalışması ile ‘Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan En İyi Belediye Teşvik Ödülü’nü kazandı.



“İlçemizin tarihi ve geleneksel dokusunu koruyup geleceğe taşıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın özellikle son 20 yıldır önemli bir dönüşüm süreci yaşadığının altını çizerek yerel yönetimlerin bu konuda büyük bir pay sahibi olduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizler, bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımızda her zaman ‘yerinde, hızlı, gönüllü ve değerine değer katan’ bir anlayışla hareket ettik. Bu prensiple de yolumuza ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede belediye olarak, Akçeşme Mahallemizde bulunan Mahmut Dede Sokak’ta cephe sağlıklaştırma çalışması gerçekleştirdik. Bölgede bulunan Konya evleri günümüze taşınarak Karatay’ımızın bu bölgesi, tarihi ve turistik açıdan bir cazibe merkezi haline geldi. Bu projemizin 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ‘Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan En İyi Belediye Teşvik Ödülü’ne layık görülmesi ise bizleri hem mutlu etmiş hem de bu alandaki sorumluluğumuzu bir kat daha artırmıştır. Bizleri bu ödüle layık gören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

