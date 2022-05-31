Okul bostanı projesiyle öğrenciler toprakla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul bostanı projesiyle öğrenciler toprakla buluşuyor

İHA

Okul bostanı projesiyle öğrenciler toprakla buluşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 4 okulda Okul Bostanı ve Böcek Evi Projesine başladı. Proje ile çocukların yenilebilir bitki yetiştirerek toprak ve tarım hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi olması sağlanacak.
Selçuklu Belediyesi, tarım şehri olan Konya’da öğrencilerin toprak ve tarımla daha çok bir araya gelmesi ve uygulamalı olarak sebze yetiştirerek tarımla ilgili daha çok şey öğrenmesini hedefleyen Okul Bostanı ve Böcek Evi Projesi’ni başlattı. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi aracılığıyla ilk olarak TOKİ İlkokulu’nda uygulanan projede öğrenciler domates, biber, patlıcan gibi yenilebilir bitkilerin sebze yataklarını açarak ekimini gerçekleştirdi. Projenin diğer aşaması olan böcek evi ile böceklerin görünürlüğünün artması, mutfak atıklarının komposta çevrilmesi ile de geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje ayrıca İbrahim Betin İlkokulu, Zeki Altındağ İlkokulu, Şehit Osman Demir İlkokulu’nda da uygulanarak toplam 4 okulda aynı etkinlik yapıldı.
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Proje sorumlusu biyolog Duygu Dıvrak proje ile çocukların ileride hangi mesleği seçerse seçsin toprak, çevre ve hayvanlara olan duyarlılıklarının artacağını ifade ederek, “Konya Tropikal Kelebek Bahçesi olarak Okul Bostanı ve Böcek evi projemizi dört okulumuzda hayata geçirdik. Çevre dostu perma kültür tarımı temel alarak hazırladığımız okul bostanlarımızda leziz meyvelerin yetişeceği sebze yataklarımız, fideleri besince zengin kılacak gübreleri hazırlayacağımız, aynı zamanda mutfak atıklarını da geri dönüştürebileceğimiz kompost alanımız ve doğanın vazgeçilmez parçası böcekleri görünür kılacak böcek evlerimiz yer alıyor. Okul Bostanları ile öğrenciler sorumluluk alacak, üretmenin ve ürettikleri ürünleri birlikte tüketmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Hedefimiz ileride hangi mesleği seçerse seçsin üretken, çevreye duyarlı nesillerin devamını sağlamaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kütükcü: “Sanayicilerimiz üretimden ve ihracattan vazgeçmedi”
YEREL HABERLER Başkan Kütükcü: “Sanayicilerimiz üretimden ve ...
Karatay Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödül aldı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödül ...
Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 ...
Düğünde sırayla drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Düğünde sırayla drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 ...
Konya’da jandarmadan kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da jandarmadan kaçak silah operasyonu
Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor
YEREL HABERLER Sancak Kapalı Pazarı tamamlanıyor
Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü
YEREL HABERLER Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için ...
Hadim’de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı
YEREL HABERLER Hadim’de sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı
8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER 8 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp yakıldığı ...
Başkan Altay: "Cephanelikler NATO standartlarına uygun halde yapılacak"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Cephanelikler NATO standartlarına ...
Başkan Kavuş: “Meram için yeni, modern ve müreffeh bir geleceğe inanarak çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Meram için yeni, modern ve müreffeh ...
Karatay Belediyesi’nden öğrencilere kültürel gezi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi’nden öğrencilere kültürel gezi
8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban gitmiş
YEREL HABERLER 8 yıldır kayıp olarak aranan şahıs cinayete kurban ...
Rezidansta işkence gören Merve, eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Rezidansta işkence gören Merve, eski sevgilisinden ...
Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
YEREL HABERLER Gölette boğulan lise öğrencisine acı veda
Konya’da üç tekerlekli motosiklet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da üç tekerlekli motosiklet devrildi: 1 ölü
Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı
Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
YEREL HABERLER Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Başkan Altay Bilgehane hafızlık öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Bilgehane hafızlık öğrencileriyle ...
Konya’da gölette kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Konya’da gölette kaybolan lise öğrencisinin cansız ...
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit Hasan Çatal son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: “Sahip olduğumuz devlet arşivleri ile dünyada ilk beşteyiz”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: ...
Konya ve Mogadişu kardeş oldu
YEREL HABERLER Konya ve Mogadişu kardeş oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.