Başkan Altay: “Konya’yı teknoloji üssü haline getirmek için çalışıyoruz”

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek için pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle ASELSAN’la birlikte yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti. Başkan Altay, “ASELSAN işbirliğinde Konya’nın akıllı şehirle ilgili planlamasını yapıyoruz. Burada asıl hedefimiz akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli standartlar oluşturmak. Yaptığımız bu çalışma diğer şehirlere de inşallah örnek olacak ve akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli uygulamalar artacaktır. Aynı zamanda bu çalışmaları Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da paylaşmayı ve pazarlamayı planlıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlar, projeler ve gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki toplantının başında Konya’nın son günlerde ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlardan bahseden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak çok yoğun günler yaşıyoruz. Aynı gün içinde çok sayıda programa ev sahipliği yapıyoruz. Neredeyse organizasyonlara yetişemiyoruz. Bu yoğunluk yorucu gibi görünse de aslında bereketi de beraberinde getiriyor. Özellikle pandemi sebebiyle yapamadığımız ulusal ve uluslararası organizasyonları bir bir hayata geçiriyor; bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, sanatçılarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bu odakların neden bu denli rahatsız olduklarının bilincindeyiz”

Başkan Altay, manevi değerleri yaşatmak ve çocukların bu değerlerle yetişmesine katkı sağlamak adına geçtiğimiz yıllarda Konya İl Müftülüğü ile birlikte Güle Oynaya Camiye Gel programları düzenlediklerini hatırlatarak, bu çerçevede sabah namazına toplamda 40 gün katılan 46 bin çocuğa bisiklet hediye ettiklerini kaydetti. Uğur İbrahim Altay, “Pandemi nedeniyle ara vermiş olsak da projemize bu yaz kaldığımız yerden devam edecek ve evlatlarımıza yine bisiklet hediye edeceğiz inşallah. Fakat bu bizim bu çalışmamızdan rahatsız olan bazı çevreler var. Bizler bu odakların neden bu denli rahatsız olduklarının bilincindeyiz. Bu anlayış ne yazık ki yeni bir zihniyetin ürünü değil. Bizler bu tarz tepkileri geçmişte de pek çok kez tecrübe ettik. Fakat ne olursa olsun, doğru olan yoldan hiçbir zaman ayrılmadık. İnşallah hayır olan bu yoldan da ayrılmayacağız. Yakında duyurusunu yapacağımız Güle Oynaya Camiye Gel Projemiz ile inşallah bu yıl da camilerimiz cıvıl cıvıl olacak. Ben bu konuda bizlerin her zaman yanında olan tüm hemşehrilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu hakikaten bir Konya projesidir” dedi.

Belediye olarak akıllı şehircilik ve teknoloji alanında yaptıklarını çalışmaları anlatan Altay, “Çağın gereklerine uygun olarak Konya’mızı bir teknoloji üssü haline getirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Ayrıca akıllı şehircilik uygulamalarımız hem ülkemizdeki diğer şehirlere hem de dünyaya örnek teşkil etti” ifadelerini kullandı.

Teknoloji Endüstri Bölgesi’nde yer tahsisini Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemlerini üretmeye başladığını belirten Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN işbirliğinde Konya’nın akıllı şehirle ilgili planlamasını da yapıyoruz. Burada asıl hedefimiz akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli standartlar oluşturmak. Akıllı şehircilik alanında yerli bilgi birikimi ile planlamaları yerli teknoloji odaklı hayata geçirmek. Yaptığımız bu çalışma diğer şehirlere de inşallah örnek olacak ve akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli uygulamalar artacaktır. Böylece ekonomiye ve istihdama da önemli katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda yaptığımız bu çalışmaları Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) çatısı altında da paylaşmayı ve pazarlamayı planlıyoruz. Şu an yüzde 80 oranında tamamladığımız bu projede kapsayıcı bir anlayışla çeşitli kurum ve firmalardan oluşan yaklaşık 500 paydaşımızın toplantı, birebir görüşme gibi faaliyetlerle görüşlerini aldık. Yine bu anlayışla çalışmamızın tüm aşamalarında paydaşlarımızın görüş ve fikirlerini almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Her sene büyük ilgi gören Konya Bilim Festivali’nin bu sene 2326 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyuran Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Konya Bilim Merkezi odaklı çalışmalar, metaverse, internet ve altyapı hizmetleri, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tasarlanmış Bir Bilenle mobil uygulaması, Konya Mobil uygulaması, KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi, veri çalışmaları, uydu destekli tarımsal alan analiz uygulaması ve akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi verdi. Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, Konya’yı diğer tüm değerlerinin yanında çağın gereklerine uygun olarak bir bilim ve teknoloji şehri haline getirmenin öncelikleri arasında yer aldığını, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla bu konuda çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

