Akşehir Belediyesi’nden Adsız Mahallesi’ne 5 milyon liralık yatırım

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, mahallelerde yaptığı hizmet ve yatırım çalışmaları çerçevesinde Adsız Mahallesi’nde kilitli taş çalışmalarına başladı.

Adsız Mahallesi’nde devam eden kilitli taş çalışmalarını Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile birlikte yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya firma yetkililerinden bilgi aldı. Adsız Mahallesi’nin yapılan bu çalışmalarla bakımlı ve güzel yollara kavuşacağını söyleyen Başkan Salih Akkaya, “Daha önce KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz tarafından yapılan içme suyu hatları yenileme projesinde yollarımız bozulmuştu. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgemize geçen doğalgaz hattı sebebiyle de yollarımız bozulmuştu. Akşehir Belediyesi olarak bu yılki yatırım programımıza aldık ve Adsız Mahalle’mizde 40 bin metrekarelik bir kilitli taş çalışması yapacağız. Şu anda bu çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 5 milyon TL’lik bir yatırım yapmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel yolları kazasız belasız hemşehrilerimiz kullansın diye temenni ediyoruz” dedi.

Akşehir Belediyesi hayvan barınağı projesinin de ihalesinin yapıldığının altını çizen Başkan Akkaya, “Kırsal mahallelerimiz ve merkez mahallelerimiz içinde kilitli taş ihalelerimiz yapıldı, buralarda çalışmalarımız sürüyor. Bina bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde de gerek belediyemize ait binalar, gerekse okul ve cami gibi binalardaki bakım, onarım çalışmaları için de ihalemizi yaptık, bu binaların da çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezimizdeki içme suyu hattı yenileme projesinin ihalesi henüz yapılmadı. İhale yapılıp çalışmalar başlayınca şehir merkezimizde de sıcak asfalt çalışmaları başlamış olacak” diye konuştu.

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