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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor, Ahmet Oğuz’u transfer etti

İHA

Konyaspor, Ahmet Oğuz’u transfer etti

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Sivasspor’un sağ beki Ahmet Oğuz ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, katıldığı bir söyleşide transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Scout ekiplerinin 22.5 aydır yurt dışında çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Özgökçen, “Teknik ekibe rapor sunuluyor, eksik bölgelere göre. Hocamız da o sunulan listenin arasından bize hangileriyle ilgilenmemiz gerektiği konusunda rapor verdikten sonra yönetim olarak maddi imkanları değerlendirerek görüşmeler yapıp bazı transferleri bitiriyoruz” dedi.

“Taraftarımızın beklediği ‘çilek transferler’ de kısa sürede gerçekleşecek
Skubic'in futbolu bıraktığını hatırlatan ve yerini doldurmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Fatih Özgökçen, “Bir tane arkadaşımızla sözleşme imzaladık. Diğeri de inşallah yarın imzalanacak ama imzalanmadığı için onu söylemeyeyim. Sözleşme imzaladığımız fakat açıklamadığımız, Sivasspor’un sağ beki Ahmet Oğuz’u transfer ettik. Tabii bu devam edecek. Dediğim gibi anlaşmaların tamamlandığı ama imza atılmayanlar olduğu için onları şu anda söylemek istemiyorum. Fakat taraftarımızın beklediği tabiri caizse ‘çilek transfer’ dedikleri transferler varmış. İnşallah onlar da kısa sürede gerçekleşecek. Çok da fazla geciktirmeyeceğiz çünkü 21 Temmuz itibariyle Konferans Ligi’nin ilk eleme maçı var. 18 Haziran’da takımımız toplanacak. Bu tarihten önce bizim başlamamız lazım” diye konuştu.

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