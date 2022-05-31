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Büyükşen çifti cinayetinde iddianame tamamlandı; sanıklar için istenilen ceza belli oldu

DHA

Büyükşen çifti cinayetinde iddianame tamamlandı; sanıklar için istenilen ceza belli oldu


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Ertuğrul Çelik hakkında yine iki kez 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Zekeriya Okşen için ise iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, NeclaMetin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nın, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nın evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nın ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme´ suçlarından tutuklandı. Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen, tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın ve geçtiğimiz ay gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ertuğrul Çelik'in tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının tamamladığı iddianamede tutuklu sanıklar hakkında istenilen ceza belli oldu. Tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ertuğrul Çelik hakkında yine iki kez 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Çelik hakkında ise Büşra Büyükşen'e yönelik 'silahla basit yaralama' suçundan ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Tutuksuz olarak yargılanan Zekeriya Okşen için de iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa Okşen ve soruşturma aşamasında gözaltına alınan Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek hakkında ise takipsizlik verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-05-31 19:44:23

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