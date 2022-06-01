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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuz Gölü’nü koruyacak tesisler tamamlandı

İHA

Tuz Gölü’nü koruyacak tesisler tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü ekolojisini korumak için başlattıkları Cihanbeyli ve Kulu ilçelerindeki dört atık su arıtma tesisinin tamamlandığını söyledi. Tesislerin tamamının ileri biyolojik arıtma özelliğine sahip olduğunu ve son teknolojik donanımlarla yapıldığını kaydeden Başkan Altay, “Cihanbeyli ve Kulu ilçelerimizden kaynaklanan atık sular sağlıklı bir şekilde arıtılacak ve Tuz Gölü’nün korunmasına katkı sağlayacak” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerini tamamladı. Bakanlar Kurulu Kararı ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alan olan Tuz Gölü’nü koruma amaçlı yapılan atık su arıtma tesisleri hedeflenen tarihte tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, atık su arıtma tesislerinin sağlıklı çevre oluşumuna büyük katkısı olduğunu belirterek, “Cihanbeyli ilçe merkezi ve Gölyazı Mahallesi ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka mahallelerinden kaynaklanan atık sular nihai olarak Tuz Gölü’ne deşarj ediliyordu. Tuz Gölü Havzası’nda çevre kirliliğinin önlenmesi için bu mahallelerden kaynaklanan atık suların arıtılması için tamamladığımız tesisler büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.
Tesislerin, birinci derece doğal sit olarak tescil edilen Tuz Gölü’nün korunmasına büyük katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, tamamı ileri biyolojik arıtma özelliğine sahip tesislerin son teknolojik donanımlarla yapıldığını söyledi. Başkan Altay, “Tesislerimizin tamamında Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği’ne istinaden hassas bölgeler için deşarj standartları seçildi. Tesislerimiz, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesli olup karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacak. Atık su arıtma tesislerimizde atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atık sular sulama amaçlı da kullanılabilecek” diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve test aşaması sonrası hizmet vermeye başlayacak Cihanbeyli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 4 bin 500 metreküp/gün, Ömeranlı’daki tesis bin 500 metreküp/gün, Gölyazı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 400 metreküp/gün ve Tuzyaka’daki tesis 400 metreküp/gün kapasiteli olarak hizmet verecek.

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