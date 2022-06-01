Çalıştığı hastanede asansör boşluğuna düşen radyoloji teknikeri öldü

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA'da radyoloji teknikeri olarak çalıştığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde asansör boşluğuna düşen Orhan Sevindi (67), hayatını kaybetti.
Olay bugün saat 10.30 sıralarında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Radyoloji bölümü sorumlusu tekniker Orhan Sevindi, 2´inci katta asansöre binmek istedi. Kapı açılınca adımını atan Sevindi, asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, müdahale edilen Sevindi, kurtarılamadı.
Asansörün arızalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-06-01 16:08:58
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