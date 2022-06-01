Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da

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Konyaspor, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen’in dün transfer haberini duyurduğu Ahmet Oğuz resmi sözleşmeyi imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Ahmet Oğuz, kendisini 2 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen 29 yaşındaki sağ bek, 20212022 sezonunda 27’si Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 5’i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyip, 1 gol attı.

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