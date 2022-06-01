Konyaspor, Cebrail Karayel’i kadrosuna kattı

Konyaspor, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Skubic’in futbolu bırakmasının ardından boşalan sağ bek mevkisini Ahmet Oğuz ile doldurmuştu. Konya temsilcisi Altay ile sözleşmesi sona eren Cebrail Karayel’i de kadrosuna katarak aynı mevkiye bir takviye daha yapmış oldu. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Cebrail Karayel, kendisini 2 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ankaraspor alt yapısında yetişen Cebrail, Süper Lig’de Ankaragücü ve Altay formaları giydi. Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, 20212022 sezonunda 30 Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerek, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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