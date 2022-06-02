Kulu'da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim verildi

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Konya'nın Kulu ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 24 hacı adayına 2 gün boyunca eğitim verildi.

Kulu ilçesinde çekilen kuralar sonrasında kutsal topraklara gidecek olan 24 hacı adayı belirlendi. Hacı adaylarına Kulu Merkez Camisi'nde 2 gün boyunca eğitim semineri verildi. İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından verilen seminerde, hacı adaylarına hac yolculuğu öncesinde görevli doktor tarafından temel sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Hac ibadeti, Kabeyi tavaf gibi temel bilgilerin de verildiği eğitimlerde, hac ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Eğitimlerin ardından ilk hac yolculuğunun 6 Haziran tarihinde gerçekleşeceği öğrenildi.

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