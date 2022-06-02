Polis denetim yaptığı dron ile silah kaçakçısını yakaladı

Konya'da dron destekli yol uygulaması yapan polis ekipleri, sürücü koltuğunun yanında bulunan kutulardan şüphelendiği oto kurtarıcı aracında yaptığı aramada, koliler içinde piyasaya sürülmek üzere paketlenmiş 105 adet tabanca ve 61 adet şarjör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dron destekli gerçekleştirdiği yol uygulamasında görüntülerde oto kurtarıcı aracında sürücünün yan koltuğunda koliler fark etti. Durumundan şüphelendiği oto kurtarıcı aracını durduran KOM ekipleri, yaptıkları aramada illere sevk edilmek üzere koliler halinde paketlenmiş 105 adet tabanca ve bu tabancalara ait 61 adet şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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