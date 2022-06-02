PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Torkulu bisiklet takımını kabul etti.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla kutlanan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımının başarılı sporcuları, Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam ve Antrenör İsmail Uğurlu ile birlikte PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu ziyaret ettiler.

Ziyarette Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları kazandıkları kupaları ve madalyaları Başkan Ramazan Erkoyuncu’ya takdim etti. Ziyarette Başkan Erkoyuncu, sporcular ile tek tek tanışarak uzun süre sohbet etti.

Genç ve Yıldız Takım ile büyük başarılar elde ederek Konya’yı bisiklet sporunda temsil eden Torku Şeker Sporun yetenekli pedallarına ziyaret sırasında, Konya Bisiklet tarihinden bilgiler aktaran Başkan Erkoyuncu, sporculara geçmişte hem bisiklet hem de diğer branşlarda başarı kazanan sporcuları örnek almalarını ve başarılı sporcuların başarı hikayelerini öğrenmelerini tavsiye etti. Başkan Erkoyuncu, "Bisiklet sporu hem Konya hem de bizim için önemli bir branştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bisiklet sporuna önem vermeye devam edeceğiz. Katıldığınız nerdeyse her yarışmada kupa ve madalyaları toplayan siz sporcularımı, antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedeflerinizi her zaman büyük tutun, çok çalışarak büyük hedeflere ulaşacağınızı düşünüyorum. Sizleri artık uluslararası kürsülerde görmek için sabırsızlanıyoruz. Biz imkanlarımızı sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sizlerin başarılarının devamını diliyorum ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününüzü de bu vesile ile kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.