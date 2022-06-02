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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak köpeklerini sahiplendiriyor

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde sahipsiz sokak hayvanları sahiplendiriliyor.

Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak köpeklerini sahiplendiriyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde sahipsiz sokak hayvanları sahiplendiriliyor.
Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarını bulunduğu yerden alıp kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde Geçici Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık kontrollerinden geçiriyor. Üremeleri kontrol altına alınan, aşılanan, kulak küpesi ve mikroçipi takılan köpekler vatandaşlardan talep olması halinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Sahiplenilmek istenen hayvanın bakılacağı ortam ve şartların kontrolü belediye ekipleri tarafından yapıldıktan sonra yine belediye sorumlu veteriner hekimi tarafından istek yapan vatandaşa teslim ediliyor. Kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmaları yapılan hayvanlar sahiplendirilemez ise ameliyat sonrası bakımı yapıldıktan sonra tekrar alındığı yere bırakılıyor.
Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sahipsiz bir sokak hayvanı sahiplenerek siz değerli vatandaşlarımız hem sokakta kalmış bir cana yuva sağlamış oluyorsunuz, hem de sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımızın korunmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve bir sahipsiz sokak hayvanına yuva olmak için belediyemize davet ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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