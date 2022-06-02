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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Belediyesinden yol ve kilitli taş çalışması

İHA

Akşehir Belediyesinden yol ve kilitli taş çalışması

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Devlet Hastanesi ulaşımında büyük rahatlık sağlayacak olan yol için ve Mahrukatçılar Sitesinde kilitli taş çalışmalarına başladı.
Akşehir Devlet Hastanesi ulaşımında rahatlık sağlayacak olan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya, başkan yardımcısı Yahya Yıldız, Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük eşlik etti. Akşehir Devlet Hastanesine ulaşan yolun sanayi içinden geçtiğini ve bu yolda 45 adet keskin virajın olduğunu kaydeden Başkan Akkaya, “Bu virajlar nedeniyle özellikle ambulanslar hastane ulaşımında zorluklar çekiyordu ve kaza riski taşıyordu. Bu açtığımız yeni bulvar; Alparslan Türkeş Bulvarı 25 metre genişliğinde bir bulvar. Bu bulvarımızda kamulaştırma ve 18 uygulamaları işlemleri yeni tamamlandı. Bugün yapılan çalışmalarla ham yol olarak açılımına başlamış olduk. Sonrasında kurumlarımızda alt yapı çalışmalarını hemen bu açtığımız platform üzerinde yapacaklar ve daha sonra da biz yolun üst yapısını tamamlamış olacağız. Alt yapı bittikten sonra 25 metre genişliğindeki Alparslan Türkeş Bulvarımız hemşehrilerimizin yeni devlet hastanesine ulaşımında inşallah büyük bir rahatlık sağlamış olacak. Bu yolun açılmasındaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız ulaşımda kullanmak dileğiyle” dedi.

15 bin metrekarelik kilitli taş çalışması yapılıyor
Akşehir Belediyesi Mahrukatçılar Sitesinde de kilitli taş çalışmalarına başladı. Büyük bir bölümü tamamlanan çalışmalar çerçevesinde 15 bin metrekarelik kilitli taş çalışması yapılıyor. Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile birlikte tamamlanan yollarda ve kilitli taş çalışması yapılan yollarda incelemelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Mahrukatçılar Sitemizde daha önceki farklı alt yapı çalışmalarından dolayı yollarımız bozulmuştu. 2022 yılı yatırım programımız çerçevesinde mahrukatçılar sitemizde kilitli taş çalışmalarımız başladı. Şu anda bu kilitli taş çalışmamızın büyük bir kısmı tamamlandı. Toplamda 15 bin metrekarelik bir kilitli taş çalışması yapılmış olacak. İnşallah bu çalışmamızın sonrasında toz, çamur gibi sorunlar ortadan kalkmış olacak. Bu çalışmamızın buradaki iş yeri sahiplerine ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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