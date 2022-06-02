Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde yaz kursları başlıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz dönemi kursları için kayıtlar 6 Haziran’da başlıyor.

Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından olan ve Beyhekim Mahallesine kazandırılan Gelişim ve Teknoloji Akademisi yaz dönemi kursları için öğrenci kabulüne başlıyor. 6 Haziran tarihinde başlayacak olan kayıtlar 10 Haziran tarihine kadar devam edecek. Eğitimler için Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ne başvuru yapılması gerekiyor.

Selçuklu Belediyesinin eğitime önemli bir desteği olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz dönemi eğitimleri hat sanatları, takı tasarım, fotoğrafçılık, tarih, İHA mekatronik, siber güvenlik, vefa gençlik, moda tasarım ve üretim, organik oyuncak üretim, genç kalemler yazarlık ve hitabet atölyesi olmak üzere 10 kategoride gerçekleştirecek. Eğitimlerden ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra yetişkinlerde faydalanabilecek. 20 Haziranda başlayacak olan eğitimler 2 Eylül tarihinde sona erecek.



"Gelişim ve Teknoloji Akademisi eğitime değer katacak”

Selçuklu’da eğitme olan desteklerinin okul dışı öğrenme ortamları ile devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin her yönden gelişimine katkı sunarak Milli Teknoloji Hamlesi’nde onlarında yerini almalarını amaçlıyoruz. Bu çerçevede kısa süre önce faaliyetlerine başlayan ve eğitime değer katacak olan Gelişim ve Teknoloji Akademimizde yaz dönemi için kurslarımız başlıyor. Atölyelerimiz sadece gençlerimizin değil yetişkinlerimizin de farklı alanlarda kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Bu vesile ile tüm gençlerimizi ve yetişkinlerimizi kurslarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

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