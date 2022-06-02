Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim (2)


KILIÇDAROĞLU: DEVLETİN DİLİ ADALETTİR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesindeki programının ardından Konya kent merkezinde, bir otelde düzenlenen toplantıda çifti ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2006 yılında çıkartılan Tarım Kanunu'nda mili gelirin en az yüzde 1 oranında çiftçiye destek verilmesinin yazılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
''Bu kanun 2006´da çıktı, 2006´dan 2022´ye kadar her yıl milli gelirin en az yüzde 1´ini aldınız mı? Hiç almadınız. Hesabını yaptık. Çiftçinin, 2006´dan bu yana var olan hükümetlerden, Türkiye'yi yöneten hükümetlerden 211 milyar lira alacağı var. Eski parayla 211 katrilyon lira alacağı var. Soru bir. Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini yapmış, kanunu çıkarmış. En az yüzde 1 oranında çiftçiye destek vereceksin demiş. Rakam belli, gelir belli. Milli gelirin yıllık artışı belli. Yüzde 1 niye verilmez? Önünüze oy istemek için hangi siyasetçi gelirse gelsin şu soruyu soracaksınız; benim hakkım olanı, niye bana vermediniz arkadaş? Sen benim hakkımı kime verdin? 211 milyarı kime verdin? Üreten benim, tarlaya giden, çoluk çocuk, karı koca çalışan benim. Güneşin altında olan benim, sabahın köründe tarlaya giden benim. Çalışan benim, üreten benim. Yüzde 1 hakkımı sen kime verdin arkadaş? Niye bana vermiyorsun? Ben biliyorum. Ama bu soruyu sormanızı istiyorum değerli arkadaşlar. Siz sadece kendi adınıza sormayacaksınız. Kars'taki çiftçi için de soracaksınız. Edirne'deki çiftçi için de soracaksınız. Antalya'daki çiftçi için de seracı için de besici için de soracaksınız. Çünkü hepiniz üretiyorsunuz."
`ADALET İSTİYORUZ ARTIK ÜLKEMİZDE´
Adaleti arayan Mevlana´nın kentinde olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet neyle yönetilir. Devletin dili adalettir. Kainat da adalet üzerine inşa edilmiştir. Yüce yaradan, kainatı adalet üzerine yaratmıştır. Herkesin adalet hakkı var. Kurdun da kuşun da adalet hakkı var. Onların da bu coğrafyada bizimle beraber yaşamaya hakları var. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez diyor Sadi Şirazi. Hepimiz adalete susadık. Adalet istiyoruz artık ülkemizde. Çok kamplaştık. Çok kavga ediyoruz. Çok ayrıştık. Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Komşumuz nedir diye sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bunu yapan siyaset. Türkiye´nin buradan çıkması lazım. Oturmamız lazım, konuşmamız lazım. Hanginiz anne ve babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? Hiç gerek yok. O zaman benim kimliğim niye siyaset yapılıyor? Benim elimde olmayan bir şeyle niye siyaset yapalım? Düşünmek zorundayız. Bu güzel ülkeyi büyütmek zorundayız. Zenginliğimiz var. Düşündüğümüzden daha zengin bir ülke Türkiye. Ama gelir adaletle dağıtılmıyor. Birisinin 3 çocuğu, 2 çocuğu, 1 çocuğu açken, işsizken; birisi 5 maaş, 6 maaş, 7 maaş alıyorsa orada adalet yoktur. Sorgulamamız lazım. En çok sorgulaması gereken de Konya'dır. Mevlana'nın kentidir."
`BİZİM KABAHATİMİZ VAR´
Gerekirse günün 24 saati Türkiye için çalıştığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelelim bize. Bizim kabahatimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Bizim kabahatimiz var, kusurumuz var. Gelip sizin sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik. Derdiniz nedir diye sormadık. Ankara'da oturduk, güzel laflar ettik, niye bize oy vermiyorsunuz diye. Bir de size kızdık. Yok artık öyle bir şey. Geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, dertlerinizi dinliyorum. Gerekirse günün 24 saati çalışıyorum. Sizin için, bu ülke için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyorum" dedi.
`TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKEDİR´
Tarım üretiminde havza bazlı politikaların Türkiye´ye katkı sağlayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Havza bazlı planlama yapmanız lazım. Konya Ovası'na şu ürün, Harran Ovası'na şu ürün ekilecek diye. Herkes ne ekeceğini bilecek. 1 yıl sonra en az yüzde 15 karla bunu kaça satacağını bilecek. Dolayısıyla herkes ekecek, Türkiye'nin ihtiyacı karşılanacak. Ama hiç kimse zarar etmeyecek. İthalatçı değil ihracatçı bir ülke olacağız. Fazla ürettiysek ihraç edeceğiz. Alıcı bulamazsak Afrika'ya göndeririz. Bir sürü aç gezen insanlar var. Müslüman ülkeler var. Orada dünya kadar aç insan var. Yahu sen maske göndereceğine buğday ve et gönder. İnsanların karnını doyur. Bunların hepsini yapabiliriz. Türkiye, zengin bir ülkedir" dedi.
`SURİYELİLER İÇİN GEREKİRSE BM´Yİ DEVREYE SOKACAĞIZ´
Türkiye´deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Konya'da 123 bin Suriyeli var. 'Nasıl göndereceksin' diye soruyorlar. Meraklanmayın, 4 aşamalı oturacağız, Suriye yönetimiyle karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Niye kavga edelim ki emperyal güçlerin kayığına niye binelim. Suriye'de yaşayan çok sayıda akrabamız var. Ezo Gelin'i Suriye'ye gelin verdik. Çorbasını içiyoruz ama Ezo Gelin'i bilmiyoruz. Hala evlilikler var. Dolayısıyla kavga etmenin mantığı yok ki, biz de onlar da kazanacak. Protokolümüzü yapacağız, buradan gidecek Suriyelilerin can ve mal güvenliğini garantisini alacağız. BM'yi gerekirse devreye koyacağız. Buradan giden Suriyelilerin evini, yolunu, okulunu, kreşini ve hastanesini Avrupa Birliği'nin fonlarıyla yapacağız. Bunları da bizim müteahhitlerimiz yapacak. 'Gitmezler' diyorlar, adama bedava ev veriyorsun niye gitmesin ki. Orada bizim sanayicilerimize git kardeşim fabrikaların tamamını yeniden aç diyeceğiz. Sana da teşvik vereceğiz diyeceğiz. Burada asgari ücretin yarısına çalışacağına ve perişanlık içinde kalacağına evi, işi ve hayat garantisi de var. Bunları sağlayacağız. Bunları AB'ye anlattım. Yapmazsanız sizin de başınız belaya girer bizim de. Irkçılık yapmıyoruz. Allah'ın yarattığı her kula kimliği ne olursa olsun saygım vardır. Ama herkes kendi ülkesinde otursun. Herkes kendi ülkesinde rahat eder" diye konuştu.
`4 MİLYONUN SESİNİ DÜNYAYA DUYURDUM´
Evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Geçen yıl 4 milyona yakın garibanın da evinde elektrik kesildi. Ama bu kardeşiniz şunu yaptı. 4 milyonun sesi duyulmuyor. Çünkü 4 milyon garibanın elektrik parasını ödeyecek paraları bile yoktu. Ben de ödemedim. Ne oldu? Geldiler elektriğimi kestiler. Bütün dünya 4 milyon garibanın sesini duydu. 4 milyonun sesini nasıl dillendireceksiniz? Nasıl anlatacaksınız? Benim çıkıp da bunun elektriği kesildi demem yetmiyor arkadaş. Senin de elektriğin kesiliyor. Sen de bir hafta onlar gibi yaşıyorsan ben anlarım ki sen onların sözcülüğünü yapabilirsin. Onların derdini daha rahatlıkla anlatabilirsin. Biz bunu yaptık. Diyeceksiniz ki 'Ya ey Kılıçdaroğlu, sen ne yapacaksın?' Söyleyin. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla zarar etmeyecek. Formülü şöyle; ektiğimiz tarlanın, sulu mu, susuz mu neyse, dönümüne ne ekiyorsanız, maliyeti bellidir, işçiliği bellidir, tohumu bellidir, gübresi bellidir, mazotu bellidir, varsa elektriği bellidir, ilacı varsa bellidir, maliyeti bellidir. Kardeşim sen bu ürünü bir dönümde kaça ürettin? 100 liraya. Sana bir kar vereceğim. Ne kadar? Yüzde 15, yüzde 15 lira. Yüzde 15 üzerinde satıyorsan, kime satıyorsan sat, ihraç ediyorsan et. Ama 15´in altına düştüğü anda devlet olarak ben satın alacağım. Benim çiftçim zarar etmeyecek. Ne demektir bu? Şu demektir; hiç kimsenin alın teri yerde kalmayacak demektir."  (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-06-02 17:46:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir’de yıl son sergisi açıldı
YEREL HABERLER Beyşehir’de yıl son sergisi açıldı
Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde yaz kursları başlıyor
YEREL HABERLER Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde yaz kursları ...
Akşehir Belediyesinden yol ve kilitli taş çalışması
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden yol ve kilitli taş çalışması
Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak köpeklerini sahiplendiriyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak köpeklerini ...
Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim
Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı
Meram’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Meram’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Milletin iktidarında kim alın teri döküyorsa hakkını, hukukunu, adaletini teslim edeceğiz" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Konya’da
YEREL HABERLER Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Milletin ...
Konya Büyükşehir’den geri dönüşüm atık getirene ücretsiz tramvay bileti
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den geri dönüşüm atık getirene ...
Başkan Erkoyuncu: "Bisiklet sporu hem Konya hem de bizim için önemli bir branştır"
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: "Bisiklet sporu hem Konya hem de ...
Konya'nın ihracat artışı Mayıs ayında da devam etti
YEREL HABERLER Konya'nın ihracat artışı Mayıs ayında da devam etti
Başkan Altay: “Vatandaşlarımızı alternatif ürünler üretmek konusunda destekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Vatandaşlarımızı alternatif ürünler ...
Polis denetim yaptığı dron ile silah kaçakçısını yakaladı
YEREL HABERLER Polis denetim yaptığı dron ile silah kaçakçısını ...
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Elektrik ustası, akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Elektrik ustası, akıma kapılıp öldü
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Selçuk Tıp’ta tıp teknolojileri anlatıldı
YEREL HABERLER Selçuk Tıp’ta tıp teknolojileri anlatıldı
Kulu'da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim verildi
YEREL HABERLER Kulu'da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına ...
Çalıştığı hastanede asansör boşluğa düşen radyoloji teknikeri öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Çalıştığı hastanede asansör boşluğa düşen radyoloji ...
Konya’da çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da çatı yangını korkuttu
Konyaspor, Cebrail Karayel’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Konyaspor, Cebrail Karayel’i kadrosuna kattı
Konyaspor'da çift imza
YEREL HABERLER Konyaspor'da çift imza
Tuz Gölü'nde kirliliğin önüne geçiliyor
YEREL HABERLER Tuz Gölü'nde kirliliğin önüne geçiliyor
Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da
YEREL HABERLER Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.