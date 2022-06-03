Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'de etkili rüzgar, çiftlik yangınına neden oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzeri eski cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 42 E 7527 plakalı motosiklet ile M.C. idaresindeki 42 ENL 73 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.