Başkan Altay: “Her yaştan hemşehrimizin güvenle bisiklet kullanması için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla belediye çalışanlarıyla birlikte işe bisikletle gelme etkinliğine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde belediye çalışanlarıyla birlikte işe bisikletle geldi. İşe bisikletle gelen Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanlarla bir araya gelen Başkan Altay, Konya’nın 550 kilometre bisiklet yolu ile Türkiye’nin açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu hatırlattı.



"Bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz"

Bisiklet kullanımını artırmakla ilgili yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Altay, “Bisiklet tramvayımız, 50 adet otobüsümüzde bisiklet taşıma aparatlarımız, Akıllı Bisiklet Uygulamamız, bisiklet parklarımız gibi çalışmalarla bisiklet kullanımının günlük hayatta yaygınlaşmasıyla ilgili çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerimizin okula bisikletle gelmeleri için bisiklet servisi projesini hayata geçirmiş ve çocuklarımızla bisiklet sürmüştük. Bugün de personelimizle birlikte işe bisikletle gelme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu manada Konya’nın bisiklet şehri olmasına önemli katkı yapma konusunda çabalarımız sürüyor. Konya’da her yaşta insanın güvenli bir şekilde bisiklet kullanması için bundan sonra da bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.



"Çalışanlarımızın işe bisikletle gelmeleri için teşviklerde bulunuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının işe bisikletle gelmeleri konusunda teşviklerde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugün ben dahil yönetici arkadaşlarımız işe bisikletle geldik. İnşallah bugünlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. 3 Haziran tüm dünyada Bisiklet Günü olarak kutlanıyor. Biz de Konya’da çeşitli etkinliklerle bisiklet gününü kutluyoruz ve Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu tekrar hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İşe bisikletle gelen Büyükşehir Belediyesi çalışanları ise bisikletle ulaşımın kolaylığına dikkat çekerek imkanı olan herkesi bisiklet kullanmaya davet etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde 345 Haziran tarihlerinde şehrin farklı noktalarına kurduğu Bisiklet Tamir Çadırları ile ücretsiz tamir hizmeti de veriyor.

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