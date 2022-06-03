Karatay’da “Okuyarak Büyüyen Çocuklar” konferansı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Sivil Toplumla İlişkiler Konya İl Müdürlüğü, Karatay Kent Konseyi ve Sen Değerlisin Derneği işbirliğiyle “Okuyarak Büyüyen Çocuklar Konferansı” düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen konferansa katılan Sivil Toplumla İlişkiler Konya İl Müdürü Özgür Karayazılı, programın geleceğimiz olan çocuklar için çok önemli olduğunun altını çizdi. Özgür Karayazılı, “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü toplumsal örgütlenmeyi özendirmek katılımcı demokrasiyi kökleşmesini sağlamlaştırmak ve insanların hayat kalitesini artırmak amacıyla birçok faaliyet yürütüyor. Çocuklarımızı okumaya kendilerini geliştirmeye yönelten Okuyarak Büyüyen Çocuklar Projesi de başarıyla yürütülüyor. Projenin paydaşı Karatay Belediyesi ile Sen Değerlisin Derneği yöneticilerini kutluyorum” dedi.



“Kitap okuma alışkanlığı çocukluk yaşlarında edinilmeli”

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi olarak sivil toplum faaliyetlerinin desteklenmesi adına çabaladıklarını belirterek bu konuya büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Arslan, “Bir ülkenin gelişmesinde sivil toplumun ciddi anlamda payı var. Özellikle STK’ların sahaya hakim olması bu desteğimizi değerli kılıyor. Bugün de STK’larımızın desteğiyle Okuyarak Büyüyen Çocuklar konferansını düzenledik. Malum ülkemizin ciddi bir genç nüfusu var. Çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesi, kitap okuma farkındalıklarının daha da artırılması ve kendilerini geliştirmelerinin temelinde kitap okuma vardır. Kitap okuma alışkanlığının çocukluk döneminde oturduğunu düşünürsek bu program çok kıymetli” ifadelerini kullandı.



“Okumaya başlamanın yaşı yok”

Protokol konuşmalarının ardından programa konuşmacı olarak katılan Çocuk Kitabı Yazarı Özge Lokmanhekim’in sunumuna geçildi. Çocukların kitapları sevmesi, okuma alışkanlığını edinmesi ve bu alışkanlığını sürdürmesinin öneminden bahseden Özge Lokmanhekim, “Herkes bana çocuklarımız okumaya ne zaman başlamalı diye soruyor. Bence çocuklarımızın okumaya olan ilgilisi bebeklik yaşlarında başlatmalıyız. Dolayısıyla anne ve babalar, çocuklarının bu alışkanlığını edinmesini istiyorsa öncelikle bebeklik dönemlerinde çocuklarına kitap okumaya başlamalıdırlar. Daha sonraki yıllarda da çocuklarımızın bu alışkanlığını sürdürmeleri adına onlara düzenli olarak kitap almalı ve onları her zaman yeni kitaplarla tanıştırmamız gerekiyor” diye konuştu.

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